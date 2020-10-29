讓指數說話！ 10驚奇沒來 11月換驚嚇要來？

10月沒有驚奇，11月驚嚇卻要來了!就讓指數說話吧，道瓊10月12日最高點是28,597點，9月3日最高點是29,199點，2月12日的最高點是29,568點，2020年以來道瓊的高點是越來越低，顯示川普多頭一強二弱三衰四跳水五絕命了！

然而，歷經11年的道瓊確實多頭年事已高，10月28日道瓊已經從10月12日高點28,597點跌至26,497點，跌了2,100點或7.3%，跌破了年線26,574點；那斯達克指數9月2日高點12,074點，10月12日高點11,965點未再過9月2日高點，並已經從10月12日高點11,965點跌至10月28日低點10,999點，跌掉966點或8%，跌破了季線11,179點。

而台股最高點就停在7月28日那天13,031點了，和台積電同步到頂，7月28日迄今10月28日剛好滿3個月，期間四次屢戰萬三，屢戰屢敗，挑明萬三黑門神雙煞(7/28、8/20大黑K)泰山壓頂鎮壓，今年已無望再攻頂了，該死心了，因為10月29日台積電一個向下帶量4.2萬張的跳空下跌缺口宣告了一件事，季線437元保衛戰了，會破，必殺400元，最佳買點是390元，若還幻想大盤會相對美股強嗎?別傻了。

今天10月29日大盤一個下跌跳空缺口大跌逾200點，直接摜破季線12,740點，一度失守 12,600 點至12,583點，拉下影線是摩台指結算原因拉升的，外資大砍160億元，台股下跌帶量放大至1,879億元，外資加大了連5賣的賣超，大盤此時季線下彎被跌破變成助跌了，變成空頭的好朋友；今非昔比了，投資人要有心理準備，大盤將跌破8月20日低點12,144點和9月25日低點12,149點，畢竟事不過三，12,144點必破無疑了!大盤將跌至半年線12,192點和年線11,687點。10月29日大盤剛剛跌破季線的第一天，老手投資人想給菜鳥投資人一句忠告，「最會停損之人才是最後贏家」。

接著，就讓個股說話吧，1個月前美系外資才剛剛說大好ABF 載板(3037)欣興目標價155，今天10月29日美系外資又馬上翻臉降至64元，欣興10月29日被打入跌停，而景碩、南電真的有轉單效應嗎？歐美疫情惡化，再祭出封鎖措施，加上美國選情川普不認輸變數，不易出現量價齊揚，個股操作別病急亂投醫再亂看新聞買股票了，要慎選個股才能突圍!該對修正四個月的生技股投以關愛的眼神了。

上櫃生技指數自7月9日高點213.45點拉回修正，明顯完整完成A、B、C波三波修正，即將啟動生技主升段行情，生技值此悲觀氛圍，生華科卻悄悄的自10月27日最低點180元絕處逢生拉上，今天10月29日漲停231元，3天漲了28.3%，透漏了什麼領先訊號或玄機呢?已經有人賺很大了，就在大盤跌破季線，一種新的平衡正在形成，明牌就在你身邊；再來，合一GDR訂價292.39元，股本稀釋4.64%，所以股價279元才是真正參考價位，別被跌破292.39到282.5元給嚇到了，縱使跌破279元低點也不遠了，大約5.7%，善設停損，抓3%。

未來三檔股票必重新吸引投資人的眼球，大學光、合一、生華科生技股王爭霸戰，大膽假設，小心求證!

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（中時新聞網 編輯、 葉明芳 、文、分析師周銘聰 ）

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