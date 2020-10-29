法人大逃殺 聯電面板撐盤 台股破12,700

受制美股持續向下修正，近3個交易日累計大跌近2000點，使外資再度以台股為提款機，大肆調節電子、金融等股，加上台塑四寶、統一、中鋼與亞泥等傳產龍頭指標股也多表現不振，使盤勢甫開市跳空大跌後，始終在低檔清洗持股信心不足浮額，加權指數終場力守12600點之上，但卻失守月線與季線，且無力回天。

周四指數的最低點一度來到12583點，之後逐漸向上收歛跌幅，市場預期不排除係官股券商、部分大股東等逢低酌量進場布局，使基本面具轉機的聯電、友達、群創、仁寶、華航、長榮及聯發科等重量級集團股力撐短多，係大盤得力守在12600點之上主因。

唯在台積電、股王大立光與鴻海等短多指標欲振乏力，且國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、元大金及玉山金等也重鎊金融股也多軟腳下，使加股價指數迄收盤仍大跌130.84點，報12662.91點，跌幅1.02%，成交1865.99億元。

櫃買市場方面，受制電子、電機、化學、紡纖、營建、鋼鐵與觀光等類股表現疲軟，生技股包括泰博、豪展、杏昌、大學光、生華科及藥華藥等力撐短多無功而返，不過，航運族群持站在多方，仍使盤勢跌勢稍收歛。指數迄終場報跌0.42%，為163.1點，成交388.95億元。

亞股方面，今除大陸上海A股、深圳A股與越南等市場逆勢表現外，餘日本、澳洲、南韓、香港、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞及印度等股市，也多臉色鐵青。

美股盤後電子盤方面，由於美股短線深跌，已進入超賣區，且市場預期川普總統為挽救股市，或將拍板紓困案救急，激勵道瓊期、標普500、那斯達克100及小型股2000等4大期指，目前都強勢反彈；唯川普一向予人捉摸不定印象，且選戰之投票日已進入倒數計時階段，短線即便有反彈機會，逢高或仍暫宜減量，降低持股風險。

業內人士指出，台股周四雖連續失守月線與季線，但是否真跌破，仍需觀察未來3~5個交易日能否迅速站回該兩關卡之上；目前看起來，在美國大選未塵埃落定與上市、櫃Q3財報未悉數曝光之前，盤勢拉長區間整理格局未變，短期操作或以「指數放兩旁，個股擺中間」為上策，或仍有機會賠指數賺價差。

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