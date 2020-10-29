10月29日一分鐘強弱勢股

10月29日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

生華科

(6492)

10

新藥臨床試驗進展不錯，明年可望授權國際藥廠、商機大

鴻碩

(3092)

9.92

新產能＋訂單挹注，營運將脫離谷底，明年營運更勝今年

達能

(3686)

9.9

太陽能股解除警示，強力買盤再現，長紅K棒突破短均線

光耀

(3666)

9.2

營運沾光面板廠景氣回溫；股價拉長紅K、穩居各均線上

天宇

(8171)

9.02

外資現回補跡象；股價整理已久，挾量拉長紅K，短均翻揚

恆大

(1325)

7.2

自結9月稅後純益2.4億元，EPS 2.86元，獲利年增96倍

正達

(3149)

6.91

本業轉佳，法人看好，Q3營運轉正，Q4可望維持獲利表現

申豐

(6582)

6

歐美新冠疫情不降反升溫，醫療用手套需求強勁，接單暢旺

保瑞

(6472)

5.82

保健品搶進美國電商；外資近日多站買方，股價衝歷史新高

聯亞

(3081)

5.8

Q3財報告捷、Q4展望樂觀，獲外資齊讚、目標價再調升

製表：方歆婷

10月29日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

驊宏資

(6148)

 9.88

獲利了結賣壓出籠，股價拉長黑K棒、回測10日線支撐

欣興

(3037)

 9.35

繼外資調降評等喊賣後，山鶯廠又遭祝融，再遭降目標價

東碩

(3272)

 3.85

短均線下彎，股價跌落季線之下；外資日前出現轉賣跡象

台表科

(6278)

 3.73

投信賣超287張，外資近日多站賣方，股價失守各均線

威盛

(2388)

 3.7

前一日長黑K棒引調節賣盤，股價波動劇烈、回測季線

豐泰

(9910)

 3.34

賣盤調節，長黑K棒摜破中長均線；年線、5日線下彎

璟德

(3152)

 3.33

三大法人同站賣方，外資、投信分別賣超131、180張

智伸科

(4551)

 3.33

適逢大盤重挫，賣盤調節下，股價跳水、徘徊月線附近

力麗

(1444)

 3.23

股價10月下旬開始走疲，昨在賣盤調節下、失守月線

矽力-KY

(6415)

 3.23

短均趨勢下彎，日前交叉月線後向下；股價昨日季線告失

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組