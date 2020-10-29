10月29日一分鐘強弱勢股
10月29日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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生華科
(6492)
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10
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新藥臨床試驗進展不錯，明年可望授權國際藥廠、商機大
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鴻碩
(3092)
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9.92
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新產能＋訂單挹注，營運將脫離谷底，明年營運更勝今年
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達能
(3686)
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9.9
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太陽能股解除警示，強力買盤再現，長紅K棒突破短均線
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光耀
(3666)
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9.2
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營運沾光面板廠景氣回溫；股價拉長紅K、穩居各均線上
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天宇
(8171)
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9.02
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外資現回補跡象；股價整理已久，挾量拉長紅K，短均翻揚
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恆大
(1325)
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7.2
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自結9月稅後純益2.4億元，EPS 2.86元，獲利年增96倍
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正達
(3149)
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6.91
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本業轉佳，法人看好，Q3營運轉正，Q4可望維持獲利表現
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申豐
(6582)
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6
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歐美新冠疫情不降反升溫，醫療用手套需求強勁，接單暢旺
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保瑞
(6472)
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5.82
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保健品搶進美國電商；外資近日多站買方，股價衝歷史新高
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聯亞
(3081)
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5.8
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Q3財報告捷、Q4展望樂觀，獲外資齊讚、目標價再調升
製表：方歆婷
10月29日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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驊宏資
(6148)
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9.88
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獲利了結賣壓出籠，股價拉長黑K棒、回測10日線支撐
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欣興
(3037)
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9.35
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繼外資調降評等喊賣後，山鶯廠又遭祝融，再遭降目標價
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東碩
(3272)
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3.85
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短均線下彎，股價跌落季線之下；外資日前出現轉賣跡象
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台表科
(6278)
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3.73
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投信賣超287張，外資近日多站賣方，股價失守各均線
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威盛
(2388)
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3.7
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前一日長黑K棒引調節賣盤，股價波動劇烈、回測季線
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豐泰
(9910)
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3.34
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賣盤調節，長黑K棒摜破中長均線；年線、5日線下彎
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璟德
(3152)
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3.33
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三大法人同站賣方，外資、投信分別賣超131、180張
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智伸科
(4551)
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3.33
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適逢大盤重挫，賣盤調節下，股價跳水、徘徊月線附近
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力麗
(1444)
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3.23
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股價10月下旬開始走疲，昨在賣盤調節下、失守月線
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矽力-KY
(6415)
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3.23
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短均趨勢下彎，日前交叉月線後向下；股價昨日季線告失
製表：方歆婷
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