10/29盤前掃描》人心惶惶 歐美股大失血
歐盟兩大國－德國、法國陸續於28日晚間宣布，為避免疫情演變至全境擴散的窘境，兩國將重新祭出限制手段，消息未正式公布前便造成市場一片恐慌，股市重摔在地，更牽動華爾街股市28日收盤一片黯淡。工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
疫情嚴重 法國全國二度封城 出門要證明
馬克宏表示每15天都會評估一次情況，以瞭解是否能鬆綁規範。「15天內遵守嚴格規定，若15天後情況得到控制，我們就能再重開一些店家…閱讀全文
防新冠升溫 德國11/2起實施部分封鎖措施
梅克爾政府28日也下令德國足球甲級聯賽（Bundesliga，德甲）與國內所有職業運動恢復閉門活動…閱讀全文
美股︱道指收挫943點 VIX飆至6月以來新高
道瓊工業指數崩跌逾900點，為連續第四個交易日下跌，道指及標普500指數均寫下6月11日最糟糕一日…閱讀全文
歐股︱法國重啟封鎖 泛歐指創5月以來新低
法國近來疫情四起，確診病例數不斷增加、新冠肺炎住院人數急速攀升，為遏制疫情持續擴散，法國總統馬克宏周三晚間於電視談話中宣布了全國封鎖令…閱讀全文
大陸經濟成長 今年蹲明年跳
長江證券首席經濟學家表示，大陸第四季經濟增長的速度會有所放緩，但到了2021年第一季，因2020年第一季極低的基數疊加經濟的修復，屆時可能有大幅度上升…閱讀全文
欣興山鶯廠大火 供應鏈驚恐
欣興在桃園龜山區山鶯路上有不少廠房，根據公司資料顯示，該處生產的產品包括PCB、HDI、載板等…閱讀全文
中興電領衝 風電股逆勢高飛
在離岸風電政策帶動下，本土風電產業拋開「慘業」包袱，風電概念股大出風頭，族群股價28日逆勢抗跌，中興電大漲8.72％，三大法人買超19,873張…閱讀全文
穩懋前三季賺贏去年
穩懋看好5G高頻市場需求大爆發，今年新增產能全數到位，擬斥資850億元的南科高雄園區，占地10公頃…閱讀全文