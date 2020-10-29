接單喊燒 義隆Q4業績續登高

IC設計廠義隆（2458）在筆電、Chromebook需求暢旺效應下，推動第三季歸屬母公司淨利10.80億元，繳出單季歷史新高成績。對於第四季展望，義隆董事長葉儀皓預期，客戶訂單持續維持高檔情況，單季合併營收將可望達到45.50～47.50億元，衝出淡季不淡的成績單，全年合併營收有望上看150億元的新高峰。

義隆28日舉行季度法說會，義隆預估，第四季合併營收將可望落在45.50～47.50億元區間，相較第三季減少3.4％至季成長0.9％之間，毛利率有望季成長0.5～1.5個百分點至46～47％，整體而言營運有望繳出淡季不淡的成績單。

葉儀皓說，第四季營運動能主要來自於筆電、Chromebook等品牌客戶持續拉貨，推動觸控板模組、觸控IC及指紋辨識IC等產品出貨維持強勁動能，其中毛利相對較高的觸控IC、指向鍵（Point Stick）出貨量有望回溫，因此成為帶動第四季毛利率回升的主要原因。

進入下半年後，在各項終端產品拉貨升溫效應下，使晶圓代工廠產能全面吃緊，義隆目前除聯電外，也將在11月新增台積電做為新供貨來源，但葉儀皓指出，雖然有新供貨來源，但是產能依舊相當吃緊，並沒有辦法完全滿足客戶需求，因此將以毛利相對較高的產品線優先供貨，但仍會持續滿足客戶需求。

義隆2020年成功搭上遠端辦公／教育商機帶來的筆電、Chromebook拉貨強勁動能，使前三季合併營收年成長54.3％至104.53億元，改寫歷史同期新高。葉儀皓表示，義隆2020年全年合併營收將可望挑戰150億元關卡，繳出年成長逾六成的成績單。

針對2021年的成長動能，義隆指出，2021年以搶攻市占率、產品效能提升帶來的產品平均單價提升、吃下更多商用機種訂單等各大動能，持續帶動業績成長，對於2021年市場需求抱持審慎樂觀看法。

由於2021年筆電／Chromebook市場需求持續看好，葉儀皓表示，2021年將會向晶圓代工廠爭取更多產能，以滿足客戶需求，從當前狀況來看，2021年上半年勉強滿足客戶訂單，但下半年仍有很大缺口。

因此，葉儀皓指出，公司將會尋求國內另一家晶圓代工大廠的8吋產能支援，若在產能足夠情況下，2021年業績將可望繳出優於2020年的成績單。