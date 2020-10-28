再漲千點有本錢？專家爆這顆老鼠屎壞了台股

10/28台股大盤一度下跌超過百點，對於已經連六天收盤漲跌不超過50點的台股來說，可是嚇壞許多投資人，過去狹幅震盪的大盤感覺要做頭往下，但最近下跌真是台股的問題嗎？

我的答案是否定的，原因很顯然，如果今年不是因為美國總統大選，台股的第四季會是上漲千點行情。看看去年的第四季，從9/31的10,830點開始漲，是標準的多頭趨勢盤，一路向上漲不回頭，12/31收盤11,997點，大盤漲了1,167點或10.77%。

以去年同樣的上漲幅度，換算到今年的基期，可是能有1,347點的空間，目前第四季還漲不到300點，台股今年第四季會比較弱嗎？台積電營收會不好嗎？都不會，很多公司營收都續創新高，權王台積電也是單月、單季再創歷史新高，加上第四季有蘋果5G換機潮，還有許多新品的報復性消費，台股絕對有這本錢，再漲超過千點以上。

因此，目前拖累台股的始作俑者，就是美國總統大選，川普與拜登選情太膠著，很多人霧裡看花，不敢貿然進場買股，導致市場氣氛過度恐慌。如果問我誰會勝選，這連投資長我都預測不出來，但硬要我選一邊，我認為川普很可能會重演逆轉勝，因為重要的搖擺州，如佛羅里達州，川普不斷縮小提早投票的票數差距，拜登岌岌可危。

但對於台股來說，無論誰當選，等到美國大選在11月3號塵埃落定後，我認為台股會漸入佳境，而且蘋果第二波的預購會更火爆！全球疫情後的經濟體，貧富差距擴大，財富M型化，而蘋果第二波欲購正是瞄準頭尾兩端的客群，最便宜的NT$23,900，最貴的NT$48,400，M型化會讓這兩端的消費人數最多！所以報復性消費的利多一旦發酵，大盤將會有一段「報復性上漲」，來彌補十月被選情壓抑的買盤，就像壓力鍋突然被打開，一發不可收拾！大盤指數再爆衝幾百點，不是不可能，台股11月可望會「倒吃甘蔗」。

（中時新聞網 葉明芳）

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