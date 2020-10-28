10月28日一分鐘強弱勢股
10月28日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
均豪（5443）
|
9.88
|
營運回溫，自結第三季每股稅前盈餘0.45元，賺贏上半年
|
驊宏資（6148）
|
9.82
|
9月營收1.5億元，月增49.9％、205.3％，股價連二紅
|
久陽（5011）
|
9.81
|
螺絲業務接單回溫，9月營收2.35億元，創歷史同期新高
|
中興電（1513）
|
8.72
|
綠電族群上攻、旗下三家子公司取得太陽能發電系統更新案
|
美利達（9914）
|
8.4
|
後疫情時代，自行車市場火熱、訂單滿手，股價拉長紅K棒
|
愛地雅（8933）
|
8.16
|
訂單已看至明年上半年，挹注第三季營收達12億元，年增達兩成
|
映泰（2399）
|
7.27
|
受惠主機板需求強勁，第三季營收6.86億元，攀近兩年新高
|
大成鋼（2027）
|
6.51
|
美商務部對18國家銷美鋁捲板將加徵關稅，有利鋁捲板業績增溫
|
欣普羅（6560）
|
6.12
|
9月營收1.02億元，連四個月繳出年月雙增佳績，股價連四紅
|
敦泰（3545）
|
5.79
|
十一長假備貨、旺季效應帶動，9月及第三季營收雙創歷史新高
製表：鄭郁平
10月28日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
技嘉（2376）
|
9.9
|
電子股反壓拉回，跌破5日線、月線，三大法人大賣10,506張
|
麗正（2302）
|
9.18
|
股價今年來已翻近2.5倍，股價高檔震盪、終結連二紅
|
陽程（3498）
|
8.85
|
股價近一個月來股價大漲近10元，股價漲多拉回，回測月線支撐
|
合一（4743）
|
8.47
|
生技股重挫，上市生計指數大跌1.22％，股價跌破季線
|
南電（8046）
|
8.26
|
5G基地台毛利恐受影響，遭外資降評，三大法人大賣9,160張
|
欣興（3037）
|
8.21
|
外資估ABF載板毛利將低於預期，三大法人兩兩日賣超37,254張
|
國光生（4142）
|
5.94
|
三大法人連七日賣超3,290張，股價漲多拉回、連三黑
|
力旺（3529）
|
5.67
|
矽智財族群下挫，股價高檔震盪，跌破5日線、600元大關
|
同致（3552）
|
5.38
|
股價近一個月大漲逾30元，高檔拉回整理，5日線得而復失
|
達能（3686）
|
4.72
|
太陽能族群上攻遇賣壓、9月自結EPS -0.02元，股價跌破5日線
製表：鄭郁平
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!