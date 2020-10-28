10月28日一分鐘強弱勢股

10月28日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

均豪（5443）

9.88

營運回溫，自結第三季每股稅前盈餘0.45元，賺贏上半年

驊宏資（6148）

9.82

9月營收1.5億元，月增49.9％、205.3％，股價連二紅

久陽（5011）

9.81

螺絲業務接單回溫，9月營收2.35億元，創歷史同期新高

中興電（1513）

8.72

綠電族群上攻、旗下三家子公司取得太陽能發電系統更新案

美利達（9914）

8.4

後疫情時代，自行車市場火熱、訂單滿手，股價拉長紅K棒

愛地雅（8933）

8.16

訂單已看至明年上半年，挹注第三季營收達12億元，年增達兩成

映泰（2399）

7.27

受惠主機板需求強勁，第三季營收6.86億元，攀近兩年新高

大成鋼（2027）

6.51

美商務部對18國家銷美鋁捲板將加徵關稅，有利鋁捲板業績增溫

欣普羅（6560）

6.12

9月營收1.02億元，連四個月繳出年月雙增佳績，股價連四紅

敦泰（3545）

5.79

十一長假備貨、旺季效應帶動，9月及第三季營收雙創歷史新高

製表：鄭郁平

10月28日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

技嘉（2376）

9.9

電子股反壓拉回，跌破5日線、月線，三大法人大賣10,506張

麗正（2302）

9.18

股價今年來已翻近2.5倍，股價高檔震盪、終結連二紅

陽程（3498）

8.85

股價近一個月來股價大漲近10元，股價漲多拉回，回測月線支撐

合一（4743）

8.47

生技股重挫，上市生計指數大跌1.22％，股價跌破季線

南電（8046）

8.26

5G基地台毛利恐受影響，遭外資降評，三大法人大賣9,160張

欣興（3037）

8.21

外資估ABF載板毛利將低於預期，三大法人兩兩日賣超37,254張

國光生（4142）

5.94

三大法人連七日賣超3,290張，股價漲多拉回、連三黑

力旺（3529）

5.67

矽智財族群下挫，股價高檔震盪，跌破5日線、600元大關

同致（3552）

5.38

股價近一個月大漲逾30元，高檔拉回整理，5日線得而復失

達能（3686）

4.72

太陽能族群上攻遇賣壓、9月自結EPS -0.02元，股價跌破5日線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平