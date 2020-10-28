3大法人賣超136億 電子軟 台股拉回12,793

台股跌破12800點 電子疲軟傳產難撐

美股連續2個交易日走弱，台股中場過後電子權值股率先湧現賣壓，拖累早盤表現強勢的傳產股跟跌，終場下跌81點，失守12800點。

加權股價指數終場下跌81.26點，跌幅0.63%，收在12793.75點，成交值新台幣1762.05億元。股王大立光、鴻海跌幅超過2%，代表恐慌指數的富邦VIX大漲，顯示在美國大選日逼近下，市場信心已有動搖跡象。

台積電下跌0.67%，收444元。大立光下跌2.05%，收3100元。鴻海下跌2.13%，收78.3元。

分析師表示，雖然台股今天出現近期少見的下挫，但成交值並未明顯暴增，也未跌破前波低點12750點，盤勢仍處於高檔盤整格局，不過，月線盤中遭到摜破，明天是否有守，將牽動市場信心面走向。

分析師也認為，美國總統大選不確定性高、紓困刺激方案陷入膠著，加上歐美武漢肺炎疫情日益增溫，都讓近期國際資本市場表現動盪不安，儘管防疫股有零星表現，但資金撤出市場觀望動作頻頻，短線多頭要有表現，實屬不易。

法人指出，雖然外資近期在台股賣多於買，但在台指期持有倉位則是中性偏多，顯示在新台幣強勢下，外資對台股並未看空，台股在上有13000點鍋蓋、下有12500點鐵板，近期走勢估仍為區間震盪，要有大行情，須待量能先行。

三大法人賣超台股136.93億元

台股今天跌81.26點，收在12793.75點，成交值新台幣1762.05億元。三大法人外資及陸資、投信和自營商同步賣超，合計賣超新台幣136.93億元。

自營商賣超55.8億元，投信賣超9.02億元，外資及陸資賣超72.11億元。

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