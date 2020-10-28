蘋果供應鏈疲 大咖殺多 台股跌破12,800

蘋果供應鏈三劍客包括權王台積電、股王大立光與鴻海等周三同步開低走低，加上聯電、聯發科、日月光投控與台塑四寶等重量級集團也演出不振，使盤勢因法人、大股東、主力群等市場大咖，不耐量縮久盤，向下清洗浮額，使指數一度大跌114點，連續跌破10日線、12800點與月線。

所幸尾盤台積電跌幅稍收歛，而國泰金、富邦金與中信金等金融股，及台泥、亞泥與遠東新傳產等權值股也發揮相對抗跌韌性，加上廣達、仁寶等NB代工大廠力挺多方，使盤勢自低檔重返月線之上。

集中交易市場加權股價指數終場下挫81.26點，為12793.75點，單日跌幅0.63%，成交1762.05億元。

櫃買市場方面，受制法人、主力群等壓低出貨，使盤勢開高殺低，短線演出多殺多窘境，雖鋼鐵、航運兩類股仍站在多方，但電子、生技雙主流震盪殺低，而化學、紡纖、電機、營建及觀光等族群也多臉色鐵青，使指數拉回修正，終場報跌0.72%，為163.79點，成交422.25億元。

亞股方面，受制美股連續向下修正，使短多相對保守，周三僅大陸深滬兩市、澳洲、南韓與泰國等市場逆勢收紅，餘日本、香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南及印度等股市，都呈下跌狀況。

美盤後電子盤方面，受制疫情紓困金於選前難以過關，已是大勢所趨，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指等，目前臉色仍不佳，加上總統大選變數風險不得不提防，顯示短線市場投資氛圍仍相對低調。

業內人士指出，台股今失守12800點與10日線後，指數已再度逼近月線及季線，不排除在美股於大選之前，若未能適時回穩，或再度被測試，使多方不耐久盤浮額陸續出籠。

技術指標方面，短線KD值向下交叉，MACD柱狀體短多也明顯收歛，顯示極短線的投資或仍暫宜保守，在均量未適度向上回溫之前，逢高仍減量經營，持盈保泰後，再視消息面變化伺機而動為宜。