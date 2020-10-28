台股量能不振 12檔深淵中衝高

台股今（28日）加權股價指數收盤報12793.75點，跌81.26點，跌幅0.63%，成交量為1,762.05億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計美德醫療-DR、隴華、均豪等12檔無畏盤勢低潮，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7%以上的有5檔，前10名為美德醫療-DR (9103)、隴華 (2424)2檔漲停，中興電 (1513)、美利達 (9914)、映泰 (2399)、大成鋼 (2027)、寒舍 (2739)、敦泰 (3545)、南帝 (2108)及越南控-DR (9110)。

今日有6檔超過5％跌幅，跌幅前10名有技嘉 (2376)1檔跌停，麗正 (2302)、鈞泰 (6131)、南電 (8046)、欣興 (3037)、誠創 (3536)、中視 (9928)、本盟 (1475)、國光生 (4142)及億麗 (2443)。

上市成交量前10名個股有泰金寶-DR (9105)、華邦電 (2344)、聯電 (2303)、長榮 (2603)、欣興 (3037)、群創 (3481)、聯合再生 (3576)、元大高股息 (0056)、中興電 (1513)及彩晶 (6116)。

上櫃有7檔7％以上漲幅，其中前10名為均豪 (5443)、驊宏資 (6148)、久陽 (5011)3檔漲停，洛碁 (8077)、元勝國際 (4419)、愛地雅 (8933)、志旭 (8067)、欣普羅 (6560)、力麗店 (5364)及艾華 (6204)。

今日上櫃有11檔股票有5％以上的大跌，前10檔和進 (3191)1檔跌停，新零售 (3085)、中茂 (5205)、陽程 (3498)、合一 (4743)、易通展 (6241)、軒郁 (6703)、力旺 (3529)、同致 (3552)及易威 (1799)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、廣運 (6125)、合一 (4743)、台半 (5425)、均豪 (5443)、同致 (3552)、驊宏資 (6148)、中天 (4128)、光耀 (3666)及長科* (6548)。