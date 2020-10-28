今日焦點股 重點摘要

今（10/28）日熱門焦點股如下：

（1）日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科短期除來自於OPPO、Vivo以及小米的強勢拉貨外，競爭對手高通在低階晶片S4350潛在的設計，也將有利於聯發科拿下更多市佔率，故維持中立評等、目標價由700元調升到750元。

日系外資表示，短期驅動聯發科走強的因素眾多，首先，OPPO、Vivo以及小米等為補上華為缺口所注入的強勁拉貨力道，再者，競爭對手高通面臨三星晶圓產能不足以及低階晶片S4350潛在的設計，最後，中芯國際受到美國制裁，其將衝擊高通的PMIC(電源管理IC)需求，維持中立評等、目標價由700元調升到750元。

惟日系外資也說到，後續聯發科的關注焦點依舊鎖定在高通被美國授予出貨華為5G的許可證政府恐早於聯發科，還有客戶端針對聯發科和高通會祭出平衡採購策略，使得聯發科2022年5G增長前景有低於預期的風險，即在2021年上半年之前使用聯發科，但從下半年開始使用比轉向高通。

日系外資表示，先前就有說過高通低階5G晶片S4350面臨三星8奈米的供貨問題，在過去的幾周中，發現該消息得到了更多的證實，傳出高通確實有取消了S4350的部分項目，甚至建議客戶使用聯發科的產品，除此之外，美國對中芯國際的限制將是高通一大難題，估計高通的PMIC的50%以上是來自中芯，此狀況將對聯發科在2021年上半年前提供助益，該狀況將直到2021年中高通對下單的台積電6奈米開始量產方會紓解。

日系外資進一步表示，在晶片訂價上，目前看到4G SOC定價上漲，這是由於客戶需求旺盛且供應有限，主要就是受PMIC供貨限制，據悉，聯發科從第四季開始喊漲，這是聯發科手機晶片SOC有史以來第一次漲價。（時報資訊 王逸芯）

（2）自行車族群無論是整車廠的巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933）、或是零組件廠的桂盟（5306）、日馳（1526），今日早盤股價紛紛開出紅盤！

尤其是美利達，在外資券商大幅調高目標價到330元的激勵下，盤中量價齊揚、股價最高衝上284元，大漲了22元，漲幅逾8％，成交量逼近3,000張，一舉超越巨大的股價，不僅躍升自行車新股王，而且衝破上一波創下的283.5元的歷史高價，締造新高價！

自行車雙雄股價再度轉強，美利達單周大漲近一成領跑，最新更獲花旗環球證券調升財務預期，目標價拉升到市場最高的330元，並持續列名「優先投資清單」，將自行車指標股價推向新境界；巨大上周同樣收漲，與美利達一同大秀投資魅力。

自行車雙雄28日出現比價行情，巨大盤中股價最高276元，與美利達的284元，目前盤面價差近10元，雙方正在進行股價拉距戰。（工商時報 曾麗芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：昨遭外資再轉賣超30256張，惟昨夜ADR逆漲3.99%，今早股價開低狹盤，堅守5日線，靜待明日法說。

2.南亞科(2408)：短線土洋法人持續對作，內資空頭相對氣盛，惟下方月線有撐，今早股價一度逆勢小漲，企圖拿回60關。

3.燁興(2007)：周二期鎳上漲249美元，加上外資連兩日買超，激勵早盤股價一度漲逾7%。

4.大成鋼(2027)：鎳價走升，外資連三日買超，昨本土法人加入多頭行列，今早放量漲近7%。

5.大宇資(6111)：法人近期連日擴大買超，今除權息首日、開盤參考價74.2元，早盤一度衝上76.8元，邁向填息路。

6.中菲行(5609)：空運價漲不停，農曆年前營運旺，早盤續漲逾3%。

7.富鼎(8261)：全年業績挑戰十年新高，不懼外資轉賣超，買方積極，股價續揚近3%。

8.揚智(3041)：雖公司表示不評論正建立WiFi 6晶片團隊傳聞，但仍吸引買單進駐，晨盤衝漲逾7%，登30元關卡之近3個月高價。

9.茂迪(6244)：美國總統大選迫近，綠電概念股續熱，早盤彈升4%，重返40元。

10.均豪(5443)：Q3賺贏上半年，明年營運成長動能看好，激勵晨盤放量攻頂，寫逾10年高價。

11.廣運(6125)：兩路併行營運看俏，早盤吸引買盤搶進強彈5%，強登逾10年高點。

12.生華科(6492)：外資翻多，早盤放量反彈6%，重返季線。

13.南紡(1440)：轉單效應+新產能，Q4有望谷底翻，今急拉大漲5.5%，寫波段高。

14.宏泰(1612)：外資連3日買超，早盤漲逾2%。

15.華新(1605)：外資連3日買超，早盤漲約1.7%。

16.映泰(2399)：外資昨回補，早盤觸及漲停、收復周線。

17.網家(8044)：蓄勢待發雙11，早盤股價先行暖身、漲逾2%。

18.中興電(1513)：挾綠電題材，早盤放量漲近8%，重返50元之上。

19.愛地雅(8933)：現增價每股暫定12元，早盤漲逾5%，收復短均及月線。

20.志聖(2467)：在手訂單年增50%，今年EPS將不輸去年，高檔整理結束，一度逆勢走高3%突破前高。

21.同泰(3321)：Q3毛利率創8季新高，轉骨跡象顯現，股價重返漲升軌道走高3%。

22.淳安(6283)：外資終止調節並於27日買超1127張，股價近2周修正結束，反彈3.8%。

23.鮮活果汁-KY(1256)：基本面優勢+量能增溫，多方動起來，走高3.5%、突破290元。

24.橙的(4554)：Q4旺季營運看增，回檔2日在27元處守住，今早一度上漲3%。

(時報資訊)

（4）亞崴機電27日公布前三季EPS攀升至3.75元，為同期第三高。28日股價大漲1.35元而以31.10元開出，最高曾達31.80元，隨後賣壓湧現而拉回，目前仍呈現上漲走勢。

亞崴27日公布自結第三季合併營收7.86億元、營業毛利1.22億元、本業虧損533萬元、認列匯損一千多萬元，稅前虧損634萬元、本期淨利1,778萬元，EPS維持去年同期0.22元。憑藉台商回台投資租稅從20％降至8％，認列3,600萬元的台商資金返台遞延所得稅資產，第三季得以獲利。

亞崴前三季合併營收22.41億元，營業利益3.55億元、亞崴與程泰共同投資益全機械去年底出售台中工業區廠房及土地，今年第一季認列處分資產利益，亞崴持股六成，對EPS貢獻約4.8元，足以彌補第一、三季本業虧損。

前三季本業獲利近0.2億元、認列匯損2千多萬元，稅前淨利5.3億元，本期淨利5.77億元，淨利歸屬母公司業主3.62億元，EPS從去年同期1.4元攀升至3.75元，創同期第三高。（工商時報 沈美幸）

（5）亞系外資針對信驊(5274)提出最新看法，外資認為白牌伺服器市場已經出現落底回溫訊號，且看好信驊第三季度利潤率將提高，將其目標價由1500元調升到1540元，維持買進評等。

亞系外資表示，有鑑於CSP業者持續擴充伺服器下，預估第四季整體白牌伺服器出貨量季增長2%，相較之前的預測是季減少10%，明顯好轉，該溫和的恢復可能表明伺服器庫存消化已結束，期待白牌伺服器出貨量力拚在2021年第一季、第二季季增長分別為3%、10%。

亞系外資表示，與白牌終端需求不同，伺服器在第四季已經緩慢恢復，但伺服器零組件仍將呈現季度下降，兩者之間的不同歸因於伺服器出貨量和零組件今年上半年的過度構建庫存，導致伺服器零組件的庫存消化時間比伺服器更長。

但是也觀察到DRAM庫存水平已經下降到更健康的水平，此外，對於服務器CPU和插槽，BMC(伺服器遠端管理晶片)供應商期望明年上半年恢復，顯示伺服器零組件需求可能在本季見底，故現階段信驊重申買入評級，且預計其第三季度利潤率將提高，將其目標價由1500元調升到1540元。（時報資訊 王逸芯）

（6）第4季為傳統購屋旺季，信義(9940)仲介本業可望受惠遞延買盤浮現、自住換屋的剛性需求支撐，加上低利環境、境外資金陸續回流，搭配網路看屋服務，營運成長動能足，今日股價以平盤開出後，壓低在平盤下方整理。

信義房屋不動產指出，10月受到兩個連續假期影響，地政機關的工作天數減少，雖然9月的市場買氣仍維持熱絡，但10月的移轉棟數成長幅度應該會較為收斂。

第3季國內疫情穩定與低利率等因素發酵，市場上遞延買盤快速回籠，帶動第3季出現淡季不淡的熱絡表現，今年第3季六都的移轉棟數為7萬棟，較去年同期增加20%，全國的移轉棟數也在第3季超越去年同期，將挑戰2014年的32萬棟，同時也反應出今年的房市交易熱度是近6年最佳的一年。

信義房屋自2016年起針對大學在學生舉辦「全時實習生計畫」，至2020年止已累積201位同學在信義房屋實習。2021第六屆信義房屋全時實習生即日起已開放受理報名，提供月薪3萬5千元實習職缺，鼓勵大四同學就學期間，提早體驗職場環境並進入知名企業卡位，為履歷加分。（時報資訊 郭鴻慧）