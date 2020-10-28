台積聯電疲 低價傳產撐盤 台股狹幅震盪

美國選舉前投資氣氛觀望，台股加權指數28日開在12,853.76點，台積電（2330）開低在445元，大立光（3008）、鴻海（2317）也開在盤下，壓抑指數在平盤附近上下震盪。

迄上午9：20的加權股價指數暫報12861點，下挫13點，跌幅0。11%，成交342億元。早盤以來最高與最低指數，分別暫報12879點與12862點，上下僅約17點的狹幅整理，顯示市場為防美國總統大選變數風險，觀望氣氛愈趨濃厚。

目前重量級權值股力挺多方者，包括廣達、仁寶、長榮航、華航、長榮、台泥、亞泥、遠東新、和碩、台化、中鋼及聯發科等。

而表現疲軟的權值股，包括台積電、股王大立光、鴻海、中華電、國泰金、富邦金、南亞科、日月光投控、聯電、友達、群創、台塑、南亞、台塑化、統一、台達電及第一金。不過，無論上漲或下跌的集團股，多在平盤附近牛皮整理，係盤勢上攻與下殺皆呈無心參戰遠因。

上市、櫃股票，早盤表現較佳者，包括同欣電、富邦VIX、佳邦、中天、合一、杏國、富鼎、碩禾、中鋼構、譜瑞-KY、康舒、聯亞、台半、力麗、撼訊、聯合再生、長聖、普生、鼎元、大同、生華科。

美股方面，新冠肺炎確診人數持續增加、再次壓抑投資人信心，再加上企業財報令人失望、國會恐怕難以趕在選前推出財政紓困案的拖累，使得道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙走軟，但那斯達克指數在大型科技巨擘公布財報前逆勢跳高。

道瓊工業平均指數10月27日下跌0.8％（222.19點）、收27,463.19點，創9月29日以來收盤新低。

那斯達克指數上漲0.64％（72.41點）、收11,431.35點。費城導體指數下跌0.33％（7.54點）、收2,300.91點，創10月6日以來收盤新低。

元富投顧指出，距離美國總統大選僅剩一個禮拜，但選情一樣膠著，而在通訊投票上，可能的爭議，以及最後結果如何，市場充斥著不安，因此不管在選前或選後完全底定前，美國金融市場的波動很難避免，連帶全球股市也將跟著搖擺，台股同樣無法避免。

目前看來，台股能否守住月線和季線，在12,700～12,750點是多空關鍵所在，而選後美股穩定下來或再反彈走多頭，台股就有機會再挑戰13,000點的高度，短期在12,800～13,000靜觀其變。