10/28盤前掃描》房市買氣熱 屋主開價三級跳
自疫情趨緩以來，國內房市瞬間燒至沸點，房價也持續飆漲，根據統計，各網路平台待售住宅開價也在短短半年內出現微妙變化。工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
屋主開價三級跳 半年增百萬
國內房市在疫情趨緩以來，各界對房市信心迅速由悲觀轉為樂觀，自住、置產、投資各族群紛紛投入搶房，短短半年房市幾乎從冰點燒到沸點，屋主也趁勢抬價…閱讀全文
青安房貸18歲可辦 利率下修至1.4%
各大行庫的新作放款平均利率都已低於1.4％，對青安貸款利率到底應降至多低，除新作貸款的平均利率數值，青安貸款的逾放比成為與會行庫關注的另一重點…閱讀全文
查投資客揪團掃房 內政部出手
近來房市盛傳部分建商未取得建照，即利用各種手法辦理預購或潛銷行為，內政部指出，針對台中七期建案昨日會同台中市消保官等相關人員，前往銷售現場進行查核及蒐集相關事證…閱讀全文
勞保年改 擬五面向並進
2017年起，勞保保費收支連續3年出現逆差，雖然短期可以用投資收益、歷年基金累存餘額支應，但據2018年勞保財務精算結果，預計基金將在2026年用罄…閱讀全文
美參院休會 選前通過紓困落空
參院周一在通過大法官巴瑞特任命案後宣布休會，要到選後11月9日才復議，宣告大選前端出新紓困政策牛肉的希望正式破滅，恐對美股短線形成下壓…閱讀全文
美股︱道指挫逾200點 科技股領軍那指收高
美國新冠肺炎確診病例數持續攀升，使股市承壓，周二道瓊工業指數收市下滑逾200點，標普500指數自10月6日以來首次跌破3,400大關…閱讀全文
六大跡象 台股避險情緒攀高
美國總統大選在即，台股外資買盤縮手，加上當沖比、鉅額配對交易、期貨逆價差、台灣50反1規模及借券賣出餘額均居高不下，六大跡象顯示法人避險情緒攀高及觀望，法人分析美大選結果三情境，建議…閱讀全文
林憲銘：伺服器產業1年內不會下滑
因疫情帶動企業加速數位轉型、大數據等需求提升，且網路經濟活動的比重也隨之提高，整體需求不太受到貿易戰的影響，讓林憲銘對後市展望樂觀…閱讀全文