盤中零股制度 促進資本市場年輕化

今年台股市場有兩大交易制度的調整，逐筆交易新制已於3月上路，10月26日實施「盤中零股制度」第一階段，有別於先前零股交易只能在盤後進行的限制，不但能解決以往零股買賣難以成交的困境，也降低了投資門檻，有助於小資族進場投資，促進資本市場年輕化。

證交所曾經發布調查，台股總開戶人數中，30歲以下的投資人占比不到一成，以富邦證券為例，過去一年，30歲以下有零股交易的客戶占比為一成多，而投資定期定額ETF來看，30歲以下的客戶占比則高出一倍以上，這顯示出因為進入門檻低，年輕的股民對於定期定額的接受度較高，因此，盤中零股交易有利小資族群進行小額投資，亦能吸引學生及社會新鮮人等年輕人參與股市，促使台股投資者年輕化。

由於10月26日起盤中零股交易正式上線，新制也適用ETF。統計9月海外股票型ETF盤後零股交易量成長居冠的統一FANG+ETF（00757），由於績效也是今年以來國內所有股票型ETF基金績效之冠，年來漲幅超過七成，但與一般共同基金不同，是在證券市場掛牌，交易方式如同一般股票，一次買進一張（1千股），無法直接在投信公司進行定期定額扣款。針對想要小額分批買進的投資人，也可考慮每月定期買進零股，例如每月買進200股或300股。

富邦證券表示，盤中零股交易時間是與台股大盤時間相同，從9點10分起開始第一次撮合，接下來以集合競價方式每三分鐘撮合一次，依照價格優先、時間優先的原則成交，撮合後會對外揭示成交的價格以及數量，並揭露未成交最佳五檔申報的買賣價量資訊。

統一投信提醒，盤中零股交易不能下市價單，只能透過電子交易以限價單方式下單，且不可改價只能減量或取消，在設定買進價格時，最好參考一下整張交易當時的市價，避免買貴。

此外，由於每筆委託皆有一定的交易成本，例如大部份券商每筆手續費低消是20元，如果分太多次、每次買賣金額太小，無形中會墊高交易手續費占投資金額比率，增加投資成本。