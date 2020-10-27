3大法人賣超80億 台股跌34點拉回12,875

台股開低收斂跌勢 終場下跌34點

美股重挫壓抑台股，指數今天開低震盪，尾盤跌勢收斂，終場下跌34.02點，收在12875.01點。法人表示，美國大選不確定因素干擾，台股短線局勢未明朗，不宜過度追高。

台股今天盤中最低來到12821.07點、下跌87點，跌破12900點與5日均線12895點，尾盤電子股稍微回穩，指數收在12875.01點，下跌34.02點，跌幅0.26%，守住10日均線12874點，成交值新台幣1573.17億元。電子股下跌0.27%，金融股下跌0.56%。

蘋果概念股指標的台積電今天下跌3元，跌幅0.67%，收在447元；鴻海小跌0.2元，守住80元關卡；股王大立光下跌30元，跌幅0.94%，收在3165元。

金融股全面走低，富邦金、國泰金跌幅皆超過0.9%，收在41.3元、38.6元；中信金跌1.09%，收在18.15元。

國泰證期分析，目前是台股財報週與法說會旺季，整體氣氛與美股相同，但新台幣第3季大幅升值，須留意廠商匯損衝擊；法人指出，美國仍有總統大選因素干擾，短線在局勢未明朗下，不宜過度追高。

三大法人賣超台股80.73億元

台股今天跌34.02點，收在12875.01點，成交值新台幣1573.17億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣80.73億元。

自營商賣超20.33億元，投信賣超12.9億元，外資及陸資賣超47.50億元。