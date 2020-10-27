台積軟 聯電聯發科急救援 台股守10日線

受制台積電開低之後，始終在盤面下牛皮整理，使短多追價仍相對保守，不過，聯電、聯發科及台達電等在盤中震盪走高，戮力向上尋求突圍，使盤勢終場雖失守12900點與5日線，但得力保10日線，多頭架構在檯面上的重量級集團輪動，仍老神在在。

加權股價指數盤中一度大跌88點，但終場跌勢明顯收似歛，僅下挫34.02點，為12875.01點，單日跌幅0.26%，成交1573.17億元。

周二力撐多方陣營的集團股，還包括中華電、廣達、台塑、南亞、和碩及遠傳等；表現疲軟者除權王外，還有股王大立光、鴻海、國泰金、富邦金、中信金、兆豐金、南亞科、日月光投控、長榮航、華航、仁寶、群創、台塑化、遠東新、統一、台玻、長榮及台灣大等。

櫃買市場方面，由於歐美等地新冠疫情再度蔓延，使生技與防疫等概念短多再起，使生技類股指數極短線強彈，加上電子股也震盪趨堅，而紡纖、營建與航運股等受惠基本面轉機氣象明朗，也獲短多青睞，成功化解電機、化學、鋼鐵及觀光等族群表現不振壓力，盤勢開低震盪走高，終場指數揚升0.41%，報164.98點，成交350.09億元。

亞股方面，受制美股周一大跌負面影響，包括日本、澳洲、南韓、香港、新加坡、菲律賓、泰國與印尼等市場都臉色鐵青；唯仍有馬來西亞、越南、印度、上海B股及深圳A股等股市逆勢上漲。

美股盤後電子盤方面，在美股現貨跌深後，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指都見跌深反彈；由於美國總統大選變數與蘋果等大企業的超級財報周仍待觀察，使美股短期或未脫高檔區間整理架構。

業內人士指出，台股近期在萬三大關前，持續量縮整理，主要原因仍是觀察消息面不明的變數風險，包括美總統大選、兩岸關係持續緊張、南海地緣政治繃緊神經、上市櫃企業Q3財報與美大企業財報等，在該等資訊未進一步釐清前，短期逢高或仍暫宜保守、低調。

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