上市、櫃企業營運快報

今（10/27）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.工研院產科國際所預估，今年台灣IC產業產值規模可創新高，達到新台幣3.21兆元，年增20.7%，明年規模可站上3.33兆元，年增3.5%，續創新高可期。

2.隨著WiFi 6的技術普及率升高，許多手機筆電搭載WiFi 6的規格，其高速、高負載量、高密度設備聯網等特性，在疫情期間更是造就了蓬勃的市場。

合勤控（3704）旗下兆勤科技近期推出AX6000 12串流Multi-Gigabit WiFi 6無線路由器，大幅提升網路應用效率與降低延遲感，可讓30台以上的設備同時連線，主打穩定不斷線，可輕鬆支援用戶的高頻寬需求，讓使用者盡情享受WiFi 6的終極效能。

3.現代人已不能沒有網路，但是許多民眾帳號密碼從不更換，進出各大入口網站都用同一套帳密，小心方便、好記的密碼可能將為自己帶來不少網路世界裡的隱性風險，產險業者因應資安風險則推出個人資安險保障數位生活安全。

4.中鋼(2002)鋼鐵本業9月由虧轉盈，帶動營運連續兩個月獲利，並可望挹注第三季微幅獲利，中止虧損，第四季本業獲利可望比第三季明顯增長，全年力拚轉盈。中鴻(2014)第三季也在本業好轉以及業外挹注，單季營運亦可望轉盈。

5.健保每年收入成長率為4.2％，醫療費用成長率卻達4.8％，兩者相差0.6％，明年健保財務恐出現問題，健保署長李伯璋今（27）日出席健保資料人工智慧應用研討會，媒體詢問年底前健保保費是否調漲，李伯璋表示，預計11月會有實質的討論。

6.高雄拚經濟刻不容緩！市長陳其邁與羅達生、經發局長廖泰翔合體「招商鐵三角」，26日召開首次「重大投資案件推動小組」會議，陳其邁指示協助業者加速投資進程，第1波名單包含1家蘋果供應鏈大廠、世界排名前3的被動元件大廠等6家業者，總投資初估逾700億元。

7.今年第二期作桃竹苗停灌區域經農委會與經濟部公告水稻及非水稻作物各項停灌補償標準，其申請期限即將於本周五(30)17時截止，停灌區域內截至昨(26)日已有2萬3230位農民完成申請作業，申請面積達1萬2027公頃。

8.臺鐵南迴線為配合枋寮－知本間電氣化通車，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行6列車次普悠瑪及4列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%。

且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於臺東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。

9.交通部推出的安心國旅補助將於10月底結束，因觀光發展基金見底，短期內也恐無法再推出補助，中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0」，號召500家業者提供500元優惠給旅客，上網下載補助券就能使用到明年底。

10.同欣電受惠影像產品需求強勁、車用陶瓷基板回溫，法人估第4季業績獲利可創新高，今年全年獲利看年增1.2倍創新高，每股純益突破7元。

展望第4季營運，本土法人報告指出，全球車市在第2季落底，下游客戶庫存回補需求延續到今年底，同欣電陶瓷基板需求回溫，此外影像感測元件業務能見度已到明年第1季。