無畏美股動盪 18檔逆境中發光

台股今（27日）加權股價指數收盤報12,875.01點，跌34.02點，跌幅0.26%，成交量為1,573.17億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7%以上的有15檔，前10名為千興 (2025)、華上 (6289)、台達化 (1309)、威盛 (2388)、康控-KY (4943)、美德醫療-DR (9103)、東和 (1414)、越南控-DR (9110)、泰金寶-DR (9105)、精熙-DR (9188)以上皆漲停。

今日有8檔超過5％跌幅，跌幅前10名有科風 (3043)、廣豐 (1416)、淳安 (6283)、本盟 (1475)、聚隆 (1466)、宏旭-KY (2243)、橋椿 (2062)、新至陞 (3679)、彩晶 (6116)、欣興 (3037)。

上市成交量前10名個股有旺宏 (2337)、華邦電 (2344)、彩晶 (6116)、聯電 (2303)、群創 (3481)、長榮 (2603)、泰金寶-DR (9105)、友達 (2409)、聯合再生 (3576)、台達化 (1309)。

上櫃有12檔7％以上漲幅，其中前10名為元勝國際 (4419)、生華科 (6492)、光耀 (3666)、醣聯 (4168)、欣大健康 (4198)以上皆漲停，另還有勝昱 (4304)、康呈 (6236)、士開 (5324)、藥華藥 (6446)、力旺 (3529)。

今日上櫃有6檔股票有5％以上的大跌，前10檔臺龍 (6246)、陸海 (5603)、鈺創 (5351)、重鵬 (3555)、寶得利 (5301)、橙的 (4554)、亞矽 (6113)、鈦昇 (8027)、地心引力 (3629)、九暘 (8040)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、同致 (3552)、長科* (6548)、陸海 (5603)、福華 (8085)、台半 (5425)、廣運 (6125)、松瑞藥 (4167)、迅得 (6438)、台翰 (1336)。

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