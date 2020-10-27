今日焦點股 重點摘要

今（10/27）日熱門焦點股如下：

（1）晶睿（3454）第三季財報出爐，累計前三季營收43.08億元，較去年同期的52.24億元下滑17.54％，然在嚴控營業成本下，今年累計前三季營業毛利仍達到14.48億元，連帶推升毛利率來到33.6％，表現優於去年同期的30.39％，達3.21個百分點。

另歸屬於母公司業主淨利為2億元、每股稅後盈餘2.32元，惟仍比去年同期的2.64億元及3.07元遜色。

其中第三季營收為13.27億元也不敵去年同期的15.79億元，下滑15.95％，所幸單季毛利率35.88％仍優於去年同期的32.64％，成功縮減了與去年歸屬於母公司業主淨利的差距，今年第三季歸屬於母公司業主淨利為6592萬元，僅較去年同期的7306萬元，下滑9.77％，換算今年第三季單季EPS為0.76元。

晶睿今年受到新冠肺炎影響，出貨走低，也讓股票人氣快速退潮，近期單日成交量限縮到不足百張，惟今日因第三季季報揭露，在去除掉不確定因素後，晶睿股價反倒逆勢走強，盤中還一度見到75元的高點，漲幅達1.08％。（工商時報 鄭淑芳）

（2）美股重挫，道瓊工業指數跌650.19點，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.79%，台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣445.5元，跌1%，市值縮水1166億元。

美國提出經濟振興案的希望不斷消退，加上疫情憂慮升高，美股重挫，道瓊指數跌650.19點，跌幅2.29%；那斯達克指數跌189.34點，跌幅1.64%。台積電ADR收86.73美元，跌1.58美元，跌幅1.79%，折台股501.33元。

台積電今天股價表現疲弱，早盤達新台幣445.5元，跌4.5元，跌幅1%，市值縮水1166億元，滑落至11.55兆元，影響大盤約38點。

半導體大廠英特爾（Intel）將於明年初決定7奈米晶片是否委外生產，美系外資預期，英特爾可能於明年上半年即外包台積電，將為台積電額外創造近100億美元的業績。

分析師王兆立表示，半導體供應鏈庫存水位不斷升高，第4季可能創史上傳統季節性新高水準，明年第1季或上半年是否展開庫存調整，是影響台積電未來營運及股價表現的一大變數。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨遭三大法人擴大賣超，昨夜ADR跌1.79%，惟英特爾委外迎百億美元商機，今早股價開低探至445.5元後止穩。

2.新光鋼(2031)：Q3業內外皆美，前3季稅前EPS 2.28元，獲外資連兩日買超，帶動今早股價逆漲約1.7%，守穩月線之上。

3.麗清(3346)：短均上揚、陸車市回溫，不理外資持續賣超，今早股價逆勢彈升逾4%。

4.智伸科(4551)：進入產業旺季，加上特斯拉銷售超預期助攻，雖昨外資轉賣超86張，但投信擴大買超440張，推動早盤股價一度漲逾3.5%。

5.正隆(1904)：昨外資轉買超2485張，今早放量走揚近4.5%，收復5日線。

6.捷迅(2643)：攜手順豐簽訂貨運包機合約，獲利好補，早盤逆勢強漲逾7%。

7.威盛(2388)：賣晶片組及處理器智慧財產，獲利1.97億美元，量能翻倍破1500張，股價直奔38.55元漲停鎖死。

8.旺宏(2337)：Q3每股淨利0.88元，優於預期，晨盤續爆量走揚近3%。

9.鈺創(5351)：攻異質整合、邊緣運算，惟外資轉賣超，大盤頹勢拖累，早盤下挫逾5%，失守10日線。

10.晶技(3042)：法人看好10月業績可續創新高，全年獲利估登頂，股價自70元一路上攀，今早逆勢走高逾1%，拚穩8字頭。

11.群電(6412)：擠入星鏈計畫供應鏈，買盤增溫推升股價攻高2%。

12.迅得(6438)：半導體設備營收比重激增，明年挑戰3成，三大法人齊買超，開盤後急攻半根漲停板。

13.日勝生(2547)：房市火熱+股價位階低，外資連續加碼2日，早盤多方暴發，直接突破前高11.2元，大漲6%。

14.工信(5521)：外資買超3日合計近4400張，高檔盤整結束，早盤上漲4%，創2018年6月以來新高價。

15.圓剛(2417)：打造AVerAI聯盟，拓展新業績，早盤放量漲逾5%，短均失而復得。

16.宏碁(2353)：不畏列警示股，9月每股賺0.28元，早盤收復月線。

17.潤泰新(9945)：前三季EPS上看7.7元，早盤漲逾5%，跳上月線。

18.玉山金(2884)：26日零股盤中交易發燒，惟外資連2日賣超，早盤丟失10日線。

19.醣聯(4168)：生物相似藥拚年底授權，晨盤強攻漲停，攻克月線。

20.閎暉(3311)：Q3轉虧為盈，寫五年新高，今逆勢勁彈4%，跳上半年線。

21.藥華藥(6446)：與AOP仲裁案，不影響今年淨值及美國取證，擬祭庫藏股護股價，今止跌反彈6%，拚返80元。

22.圓展(3669)：獲外資連4買，早盤急拉大漲8%，重返五日線及百元大關。

(時報資訊)