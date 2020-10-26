10/27盤前掃描》美國兩黨鬧哄哄 市場受壓
美國總統大選即將於下周登場，延宕數月之久的紓困方案仍持續卡關，而疫情則持續升溫，26日美國及歐洲股市皆毫不留情地反映投資人對前景的重重擔憂。工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
美股︱疫情失控 道指盤中大瀉近千點
美國新冠肺炎確診病例數激增，加上新一輪紓困方案談判再次陷入停滯，周一道瓊工業指數創下9月3日以來最大單日跌幅，也是10月6日以來首次失守28,000關卡…閱讀全文
台經院營業氣候測驗點 三大產業9月齊揚
台經院表示，受近期歐美疫情再度惡化，全球主要經濟體的經濟前景仍趨於保守悲觀的影響，電力機械業與電子機械業等製造業對未來半年景氣多為持平或轉差看待…閱讀全文
劉佩真：克服兩弱點 台灣半導體產值將跳增
雖然台積電已經宣布赴美設廠，目前看來宣示的意義比較大，也就是說，半導體先進製程的重鎮還是會放在台灣，政府對此已有領導型戰略…閱讀全文
實價登錄2.0修法 納入預售屋
2019年內政部推出實價登錄2.0版，要把房價揭露到門牌，但受到強烈反對，這次修法門牌揭露從30個區間改為「完整揭露」…閱讀全文
小金雞排隊掛牌 永豐餘股漲
永豐餘投控（1907）母憑子貴， 一窩小金雞排隊等著進軍資本市場獲得「股」漲！旗下子公司永豐實（6790）今（27）日登錄興櫃，認購價每股39.5元…閱讀全文
i12熱賣 玉晶光迎最旺Q4
只聞樓梯響的iPhone12終於等到人下來，延後月餘的新機效應一舉發酵，連玉晶光都忍不住說，現在需求很旺盛…閱讀全文
搭5G商機列車 亞泰金屬前景靚
5G通訊帶起PCB廠業績走揚、需求增加，加上AI人工智慧、物聯網、自駕車等趨勢，整體產業鏈不斷升級，亞泰金屬做為上游材料廠設備商，也跟隨客戶大幅成長…閱讀全文