10月26日一分鐘強弱勢股

10月26日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

陽明(2609)

10

美國零售庫存低水位，零售商補庫存，一櫃難求及運價大漲

金山電(8042)

9.94

為鋁質電容廠，泰國廠稼動率滿載、廣州廠也維持高檔

彩晶(6116)

9.38

第3季面板價格價量齊揚，10月面板價格漲幅持續延燒

萬海(2615)

9.15

貨櫃航運需求暢旺，運價居高不下，第四季淡季不淡

四維航(5608)

8.2

上半年每股虧損2.44元，下半年財務估計將有改善

敦泰(3545)

7.92

5G智慧機品牌廠拉貨，整合觸控暨驅動IC出貨量增

長科*(6548)

7.83

前9月每股盈餘1.71元，新產能投入，第4季邁高峰

華邦電(2344)

6.90

獲得蘋果iPhone 12系列 OLED外掛訂單

長榮(2603)

6.45

超前部署，4月已訂下1.53萬貨櫃，搭上缺櫃漲價潮

華紙(1905)

6.42

以20億元購入土地及廠房，規劃非塑材料發展基地

製表：王淑以

10月26日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

藥華藥(6446)

9.94

商業仲裁案，面臨48億元損失，惟仲裁尚存在不確定性

廣豐(1416)

9.93

將廣豐新天地出售給國壽，但扣除增值稅僅賺1,300萬

力旺(3529)

9.2

獲台積OIP最佳合作夥伴，11月11日舉行法說，漲多拉回

大同(2371)

7.02

大同經營權易主，市場派獲得經營權，慶祝行情結束

世芯-KY(3661)

6.91

Q3EPS為3.78元，總統大選倒數計時，股價回跌

瑞基(4171)

6.62

因近期韓國等地民眾接種流感疫苗後，傳出身體不適利空

洛碁(8077)

6.58

因新冠肺炎疫情，重挫觀光旅遊業，洛碁營運低迷

同致(3552)

6.32

切入特斯拉供應鏈題材，營運回溫，惟漲多壓回整理

金麗科(3228)

6.12

9月業績旺，年增172%，惟觀望氣氛濃厚，漲多拉回修正

高端疫苗(6547)

5.25

申請COVID-19疫苗開發，獲4.7億元補助，利多出盡

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組