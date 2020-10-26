10月26日一分鐘強弱勢股
10月26日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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陽明(2609)
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10
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美國零售庫存低水位，零售商補庫存，一櫃難求及運價大漲
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金山電(8042)
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9.94
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為鋁質電容廠，泰國廠稼動率滿載、廣州廠也維持高檔
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彩晶(6116)
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9.38
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第3季面板價格價量齊揚，10月面板價格漲幅持續延燒
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萬海(2615)
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9.15
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貨櫃航運需求暢旺，運價居高不下，第四季淡季不淡
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四維航(5608)
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8.2
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上半年每股虧損2.44元，下半年財務估計將有改善
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敦泰(3545)
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7.92
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5G智慧機品牌廠拉貨，整合觸控暨驅動IC出貨量增
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長科*(6548)
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7.83
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前9月每股盈餘1.71元，新產能投入，第4季邁高峰
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華邦電(2344)
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6.90
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獲得蘋果iPhone 12系列 OLED外掛訂單
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長榮(2603)
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6.45
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超前部署，4月已訂下1.53萬貨櫃，搭上缺櫃漲價潮
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華紙(1905)
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6.42
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以20億元購入土地及廠房，規劃非塑材料發展基地
製表：王淑以
10月26日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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藥華藥(6446)
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9.94
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商業仲裁案，面臨48億元損失，惟仲裁尚存在不確定性
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廣豐(1416)
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9.93
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將廣豐新天地出售給國壽，但扣除增值稅僅賺1,300萬
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力旺(3529)
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9.2
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獲台積OIP最佳合作夥伴，11月11日舉行法說，漲多拉回
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大同(2371)
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7.02
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大同經營權易主，市場派獲得經營權，慶祝行情結束
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世芯-KY(3661)
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6.91
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Q3EPS為3.78元，總統大選倒數計時，股價回跌
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瑞基(4171)
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6.62
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因近期韓國等地民眾接種流感疫苗後，傳出身體不適利空
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洛碁(8077)
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6.58
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因新冠肺炎疫情，重挫觀光旅遊業，洛碁營運低迷
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同致(3552)
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6.32
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切入特斯拉供應鏈題材，營運回溫，惟漲多壓回整理
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金麗科(3228)
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6.12
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9月業績旺，年增172%，惟觀望氣氛濃厚，漲多拉回修正
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高端疫苗(6547)
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5.25
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申請COVID-19疫苗開發，獲4.7億元補助，利多出盡
製表：王淑以
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