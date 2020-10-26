3大法人賣超44億 台股趨堅收復12,900

盤中零股交易首日 台股震盪收紅攻上12900點

盤中零股交易今天上路，台股受到美國大選逼近影響，呈現區間震盪，早盤衝高逾70點，隨後漲勢收斂，在台積電等權值股熄火下，終場小漲10.21點，收在12909.03點。

美股24日漲跌互見、歐股上漲，台股今天早盤衝高至12971.58點，上漲逾70點，但盤中漲勢收斂，一度翻黑，隨後多方重啟救援、區間震盪，終場收在平盤之上。

台股加權股價指數今天終場上漲10.21點，收在12909.03點，漲幅0.08%，成交值1635.62億元。觀察台股今天權值股表現，台積電下跌0.44%，收450元，聯發科下跌0.59%，收674元、大立光上漲0.47%，收3195元；鴻海下跌0.62%，收80.2元。

華邦電受惠基本面利多，今天股價大漲近7%，收18.6元，位居台股成交值第一。

受運價上漲激勵，貨櫃海運業者長榮、陽明及萬海今天盤中股價大漲，其中，陽明股價收盤鎖漲停12.1元。

法人指出，大盤技術面已收復各均線，布局偏保守看待，指數觀察區間在12800點至12950點；美國盤後期指呈小跌表現，現階段大盤買盤相對保守觀望，且整體消息面多空較混亂，資金流向快速，台股攻「萬三指數」仍會由權值股帶動，而今天走勢依舊呈現「上有壓、下有撐」的震盪格局。

三大法人賣超台股44.20億元

台股今天漲10.21點，收在12909.03點，成交值新台幣1635.62億元。三大法人全數賣超，合計賣超新台幣44.20億元。

自營商賣超20.99億元，投信賣超8.62億元，外資及陸資賣超14.59億元。

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