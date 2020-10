上市、櫃企業營運快報

今(10/26)日上市、櫃企業營運快報如下:

1.傳動元件廠商上銀的車用精密滾珠螺桿獲得IATF 16949證書,擴大投入汽車零組件供應鏈,與各大國際車廠與零件品牌攜手合作。

上銀助理總經理吳俊良表示,上銀2013年投入開發車輛用精密滾珠螺桿,2018年推動IATF 16949驗證,相關驗證需要一年以上實質的生產實績,才具備申請驗證資格,通過驗證代表上銀正式進入汽車產業供應鏈。

2.汽車零配件大廠東陽受惠AM銷售旺季和中國OEM市場回溫,法人估,第4季業績季增逾2成,獲利季增逾6成。預估東陽每月AM業績可回升到新台幣12億元到13億元區間。

3.國際原料價格高檔震盪,國內的台商回流建廠以及公共工程訂單續旺,帶動H型鋼價格續漲,H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)11月上半月H型鋼盤價每公噸再漲400元,為下半年第四度漲價,可望持續推升業績成長。

4.國泰飯店觀光事業繼2020年10月獲頒勞動部勞動力發展署「人才發展品質管理系統(TTQS)」企業機構版銀牌殊榮,再度榮獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「2020亞洲最佳企業雇主獎 」(Best Companies to Work for in Asia 2020 Taiwan Edition)。

今年從162家參選的台灣企業中脫穎而出,亦是連續3年蟬聯此項殊榮,在45家獲獎的企業中,人才培育規畫與發展深獲國際肯定。

5.微控制器(MCU)廠盛群成功打進韓國車廠現代(Hyundai)供應鏈,微控制器產品導入現代汽車的音效模組。

盛群擴展市場有不錯斬獲,在健康量測方面,成功拿下怡成、微泰血糖儀,及小米醫用電子體溫計等訂單;安防方面,盛群產品獲深圳賦安感煙火災探測報警器及海曼獨立型一氧化碳探測器採用。

6.台灣彩券26日表示,9月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣15.37億元,自103年1月至109年9月底為止,第4屆公益彩券累積政府公益盈餘達1,953.25億元,依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金,其餘5%則挹注全民健康保險準備。