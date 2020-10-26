今日焦點股 重點摘要

今（10/26）日熱門焦點股如下：

（1）美系外資表示，電腦品牌廠華碩受惠PC需求動能延續，第3季營收優於預期，看好獲利潛在成長空間，重申買進評等，目標價上修到298元；另一家美系外資重申加碼評等，目標價升到280元。

華碩股價今天上漲9元開出，早盤高點來到258.5元，漲幅約6.6%，成交量逾4700張。

美系外資發布研究報告指出，華碩今年第3季品牌營收季增39%、年增34%，至新台幣1186億元，主要受惠於個人電腦（PC）主流機種、高階電競機種和創作者系列產品動能延續，以及新款繪圖晶片帶動主機板和顯示卡銷售。

美系外資認為，PC強勁需求將持續到今年第4季，同時新台幣兌美元升值應可讓華碩受惠。目前華碩營收45%以美元計算，但銷貨成本70%以美元計算，若第4季新台幣持續升值，將有助提升華碩獲利率，將華碩今、明、後年每股盈餘預估值分別調高18%、19%、18%，至24.28元、23.85元、23.15元，重申「買進」投資評等，目標價由290元上修到298元。

另一家美系外資分析，華碩受惠於PC、主機板及顯示卡需求全面增加，在營運槓桿效益發揮之下，營業利益率應可超過6%。考量目前未交付訂單和零組件缺貨狀況，明年第1季有望淡季不淡，看好華碩未來半年獲利表現，維持「加碼」投資評等，目標價從270元調升到280元。（中央社）

（2）封測大廠日月光投控受惠蘋果新iPhone毫米波天線封裝和系統級封裝需求，法人估今年獲利年增48%衝新高，每股純益可站上5.5元。該股今開高之後始終持穩在平盤之上趨堅整理，表現穩健。

蘋果新5G版iPhone於23日開賣，本土法人指出，在美國市場銷售的新機均支援毫米波（mmWave）天線，由於美國是蘋果最大的銷售市場，占比達到45%，預期可帶動支援毫米波5G版iPhone需求，估相關出貨量可增加到2500萬支。

法人指出，毫米波5G版iPhone銷售量看增，可帶動所需天線封裝（AiP）模組需求，預估單價約9.3美元到9.5美元區間，提升主要模組封裝供應商日月光投控業績表現。

此外，新5G版iPhone也支援sub-6GHz模組，法人預估採用系統級封裝（SiP），並預期新iPhone內的SiP封裝，應用在毫米波天線模組、sub-6GHz模組、Wi-Fi模組和超寬頻（UWB）模組等，也可提升日月光投控在SiP封裝的業績表現。

展望投控第4季營運，法人指出，中國其他智慧型手機品牌對晶片封裝需求增加，可彌補華為（Huawei）訂單量減缺口，縮短投控過渡期，儘管IC封測及材料業績可能季減3%到5%區間，電子代工服務（EMS）可受惠新iPhone封裝需求，估第4季投控整體業績仍可小幅季增3%到5%區間，歷史單季次高可期。

法人預估，日月光投控第3季毛利率可提升接近17%，稅後淨利逼近69億元，每股純益可接近1.6元。

展望今年，法人預估，日月光投控今年業績可超過新台幣4550億元，年增10%到11%區間，創歷史新高，合併毛利率可站上16.8%，稅後淨利逼近250億元，年增逾48%衝新高，每股純益可超過5.5元。

展望明年，法人預估，日月光投控整體業績可超過4800億元再衝新高，合併毛利率逼近17%，稅後淨利超過270億元，年增7%到9%區間，每股純益上看6.3元。

展望系統級封裝營運表現，法人預估，今年SiP占投控整體業績比重可達到16%，明年占比可到18%，2022年占比可突破2成。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：傳拿i12的OLED面板搭載低容量NOR Flash訂單，23日獲三大法人聯手買超24364張，今早股價續漲逾4.5%，再登波段新高。

2.華紙(1905)：23日獲外資轉買超131張，激勵今早股價漲逾3%，躍過月線、季線。

3.榮成(1909)：營運向好，外資連日擴大買超，23日三大法人聯手買超4626張，激勵今早股價一度漲約3%。

4.智伸科(4551)：併購效應逐步顯現，三大法人偏多操作，今早量價升溫，漲逾5.5%。

5.興能高(6558)：蘋果耳機利多支持股價早盤上漲2%，惟漲多賣壓隨即增強，股價翻黑。

6.信邦(3023)：前3季每股獲利7.11元，、Q4淡季不淡，一舉跳上200元創新高價。

7.日電貿(3090)：轉投資陞達科11月底掛牌，看好潛在釋股利益，股價盤堅挑戰季線。

8.新至陞(3679)：蘋果轉單+越南廠獲利，雙喜臨門推動股價突破115元，創近10年新高價。

9.懷特(4108)：新藥健保送件，擴大適應症展開國際臨床，股價盤堅，走高逾2%。

10.安克(4188)：虛實並進布局全球，法說後買盤增溫，早盤放量漲停。

11.陽明(2609)：BDI指數上揚，Q4淡季不看淡，船運市場續旺，開盤20分鐘即爆1.4萬張量能，高漲逾7.5%，闖近2個月高點。

12.萬海(2615)：Q4航運淡季運價有撐，外資轉買超，早盤力漲逾3%，一度改寫波段新高價。

13.長榮(2603)：因應缺櫃潮，公司超前部署，人氣不退散，股價續高漲逾4%，直拚前波高點。

14.中石化(1314)：外資轉買超，買方墊高積極，晨盤爆量上揚逾3%。

15.敦泰(3545)：旺季搶搶滾，加上現金減資換發新股上市，人氣爆棚，早盤直拱漲停闖天價。

16.廣豐(1416)：賣斷新天地，早盤打入跌停。

17.華碩(2357)：顯卡、主板看旺，早盤漲逾4%，站上10日線及月線。

18.國統(8936)：外資23日回補，早盤漲逾4%，收復周線及10日線。

19.緯創(3231)：外資調升目標價，早盤一度觸及月線。

20.宏碁(2353)：外資調升目標價，三大法人23日大幅轉買超，早盤漲逾2%。

(時報資訊)

（4）永豐餘(1907)旗下永豐實(6790)將於明（27）日登錄興櫃交易，可望成為投控旗下另一隻小金雞，買盤敲進激勵永豐餘今（26）日股價放量勁揚，一度飆升9.09％至20.4元，創2004年4月底以來16年半新高，早盤維持逾7％漲幅，領漲造紙類股。

此外，永豐餘旗下華紙(1905)看好非塑商機可期，23日宣布斥資20億元購入利芃國際桃園觀音廠，打造為非塑材料發展基地，預計明年下半年起開始運作。今日股價同步放量走揚，最高上漲4.5％至9.28元、為1個月波段高點，早盤維持逾4％漲幅。

全名永豐餘消費品實業的永豐實1986年10月29日設立，為台灣在地最大家紙製造商，並在2009年進軍天然清潔用品事業，朝向多品類、多品牌經營。目前實收資本額24.49億元，永豐餘集團綜合持股71％。

永豐實旗下包括不同定位的「五月花」、「得意」、「柔情」紙品品牌，潔品品牌則有主打天然的「橘子工坊」、訴求香氛的「植淨美」及實惠好用的「得意」，並代理銷售幫寶適紙尿褲系列。上半年紙品、潔品、其他營收占比分別為88％、5.93％、6.07％。

據公開說明書揭露，永豐實2020年前三季自結合併營收74.59億元、年減5.22％，毛利率31.98％、營益率15.86％。不過，受惠業外收益挹注，使稅後淨利達11.51億元、每股盈餘4.66元，已超越去年全年、提前改寫新高。

至於華紙近年來攜手永豐餘旗下投資公司新川創新，致力以生物基材料（bio-based materials）開發，去年推出「益利（EASY）系列」無塑食安用紙，並陸續推出新產品搶攻全球減塑商機，7月中宣布全系列產品已全面到位。

永豐餘設立明年食安用紙銷售貢獻自7～8％提升至15～20％，挹注集團全年營收超過10億元目標。此次買下桃園觀音土地及廠房，成為在台第4座廠區，規畫打造為非塑材料發展基地，將可優化產品組合、整合上中下游需求，提供下游產品製造一條龍整合服務。（時報資訊 林資傑）

（5）上海航運交易所公布的SCFI運價指數上周持續上揚，顯示貨櫃海運一櫃難求尚未緩解，加上傳出日本三大貨櫃船公司合組的ONE通知客戶美國線11月1日起每大箱調漲300美元，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、台驊投控(2636)周一一開盤再度出現強勁漲勢，陽明率先攻頂，長榮漲幅達7％，萬海及台驊投控亦有5％及4％的表現，成為盤面焦點族群。

原本10月底應該是貨櫃航運旺季結束的時候，今年卻出現一櫃難求的狀況，導致供需出現吃緊，5月以來的漲勢已經延伸到10月底，SCFI貨櫃運價綜合指數10月26日收在1469.03點，較前一周上漲20.16點，上漲1.37％，持續創下新高。

法人指出，貨櫃航運市場的閒置運能比率已經從今年5月高點11.6％，驟降至現在的1.8％，今年疫情影響，美國居家辦公需求成長，大陸十一長假結束後近二周，市場運價年增近40％後依舊高居不下，且缺櫃問題導致運力供給受限，近期貨櫃航商啟動造櫃、調櫃計畫，試圖增加供給量，罕見讓運價在10月還能見到歷史新高。

全球前兩大租櫃公司表示，缺櫃的情形至少將延續至明年農曆年前，今年第4季需求依舊熱絡，支撐運價有望維持高檔走勢。而且在供不應求下，加上油價維持低檔，提高貨櫃輪業者的獲利能力。（時報資訊 莊丙農）

（6）面板股本周即將公布財報，由於第3季面板價格價量齊揚，10月面板價格漲幅持續延燒，市場押寶第3季財報及釋出的展望樂觀，友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)早盤聯袂開高，盤中最大漲幅都來到3％上下。

根據研調機構的面板報價顯示，電視面板受惠於雙11促銷及歐美聖誕節檔期庫存回補，且部分面板廠將主要產能集中在IT面板，使得電視面板供不應求，其中，55吋面板10月價格月增6.9％，雖然較8月及9月的13.7％及9％收斂，但連續四個月上漲。

此外，IT面板部分，27吋監視器面板月增1.7％，漲幅優於8、9月，14吋NB面板價格月增3.2％，同樣優於8、9月的2.3％、3％，顯示今年疫情造成遠距上課及工作逐漸成為一個趨勢，今年第2季以來價格一路走揚，呈現供不應求。

今年第4季京東方收購中電熊貓8.5代廠及8.6代面板廠的股權，但並未新增產能，而LGD原先計畫其南韓電視面板產能今年底停產，因近期價格表現不錯，因而遞延到2021年，影響全球1％產能，但因2021年面積需求仍然高於今年，整體市場供需健康，價量提升，面板廠對於2021年都樂觀以待。

友達10月29日將召開法說會，群創亦於同天公布財報，面板雙虎同時秀出財報，似乎都要一吐連虧六季的悶氣。（時報資訊 莊丙農）

（7）信邦(3023)第3季及前3季業績分別創下單季歷史新高及歷年同期新高，累計前3季每股盈餘為7.11元，儘管第4季營運將較第3季下滑，但出貨金額有機會接近第2季水準，呈現淡季不淡，亞系、日系、美系及歐系外資看好信邦前景，亞系、日系及美系均給予「買進」評等，歐系外資則給予「優於大盤表現」評等，信邦早盤股價登上200元關卡，創下掛牌新高。

信邦深耕MAGIC五大產業，並持續擴大產品線，受惠於傳統旺季來臨，電動自行車及醫療等新產品出貨放量，醫療、車用及綠能等產品訂單暢旺，且電動自行車等新產品出貨逐步放量，信邦第3季合併營收58.98億元，單季合併毛利率25.83%，營業淨利8.07億元，稅後盈餘6.21億元，單季合併營收、營業淨利及稅後盈餘同步創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.67元。

累計前3季合併營收156.7億元，合併毛利率25.95%，營業淨利20.36億元，稅後盈餘為16.56億元，前3季合併營收、營業淨利及稅後盈餘均是歷年同期新高，每股盈餘7.11元。

除原有產品外，近兩年美國電商大廠積極建立無人機隊，信邦繼成為美國電商大廠搬運機器人的線束供應商後，也順勢成為美國電商無人機的線束供應商，美國電商於日前獲美國聯邦航空管理局(FAA)批准可成立送貨無人機隊，在無人機送貨業務邁出關鍵一步，美國電商已著手準備針對美國地區包裹宅配展開有限測試，隨著美國電商逐步落實無人機宅配計畫，目前信邦無人機線束訂單爆滿，成為今年第4季及未來業績成長新動能。

信邦表示，第4季雖有10月十一假期、12月歐美年末假期，以及期末年度盤點客戶端庫存調整等因素，且進入營運淡季，但因今年度無客戶將第4季需求提前至第3季出貨情形，依據客戶端的需求，第4季出貨有機會接近第2季出貨金額，並可望較去年同期成長兩位數。

信邦公布財報後，亞系、日系、美系及歐系外資發布最新報告，同步看好信邦前景，其中歐系外資表示，信邦不斷增加的客戶黏著度，在9月前20名客戶的收入佔比從2019年的54.9%增加到57.5%，且在前20名客戶列表中，我們注意到有電動自行車、音響、大型車廠及醫療等4個新客戶，取代了兩個消費性產品。

一個工業及一個車用客戶，持續優化的客戶組合將使得信邦的營收維持成長，且保有長期彈性機會；雖然因季節性因素，預估第4季銷售將遵循趨勢季減10%到15%，但對第4季毛利率影響可能較為溫和，我們喜歡信邦公司客戶多元化及黏著度，給予信邦「優於大盤表現」評等。

至於日系、美系及亞系外資也力挺信邦給予「買進」評等，其中亞系外資認為，信邦營運可望隨著長期趨勢發展，維持很好的成長，目標價從205元上調至235元；美系外資則預估信邦2020/2021/2022年EPS分別為9.08元/11.36元/12.85元，目標價218元；日系外資則給予目標價222元。（時報資訊 張漢綺）

（8）華夏(1305)受惠PVC報價持續高下，第三季獲利拚虧轉盈，且第四季行情將可望延續下去，華夏今反應基本面利多，股價開高走高，一度上漲近3%。

華夏主力產品PVC遠東區現貨報價，從4月底每公噸約620美元，持續走升至9月中每公噸達900美元，上漲幅度約45%，有利於華夏第三季獲利動能優於第二季，儘管乙烯法PVC上游原料乙烯及EDC的價格也同步走揚，但PVC上漲金額遠超過上游原料，法人樂觀預估，華夏第三季每股獲利將達0.3元，相較第二季轉虧為盈。

以目前全球PVC的主要生產方式主要有兩種，包括乙烯法和電石法，乙烯法主要用於大陸以外的國家，幾乎都利用石油煉化產品，至於電石法，則是透過焦碳在電爐反應而得電石，用以生產PVC。

因為大陸地區石油少，煤礦量多，故80%的PVC產能均採用電石法，以原油價格和焦煤價格來說，光是第三季，西德州原油下跌2.6%，大陸市場焦炭上漲6.4%，若以今年整體來看，差距幅度更大，在低油價環境下，有利於採用乙烯法生產的華夏PVC產能。

另外，今年8月下旬美國德州、路州受Laura颶風襲擊，造成位於路州Lake Charles之塑化工廠預計自8月下旬停工至9月下旬，使得PVC供給轉緊，加上PVC在疫情影響下，第二季起PVC供給就開始轉緊，加上目前疫情持續在北美加溫，故也將有利華夏第四季的獲利表現。（時報資訊 王逸芯）