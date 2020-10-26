大展青睞海運等4類股 群益：本週續戰萬三

群益證券看本周指數區間12,700-13,000點

台股累計今年初開盤迄10月23日共196個交易日，集中市場總成交值為37兆2,810.04億元，市場日均值為1,902.09億元，股票成交量週轉率為90.68％。

群益證券看本周台股指數區間為12,700-13,000點，本周看好四大題材類股，包含：面板股、蘋概股、塑化原料股、汽車零組件股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.經濟部公佈9月外銷訂單500.3億美元，創歷年單月新高，較上月成長10.0％，較去年同期則增加9.9％，連七個月正成長，並預估10月外銷訂單可望繼續走揚，約為515億至530億美元，月增2.9至5.9％，年增8.9~12.1％。

2.中經院上修台灣2020年經濟成長率至1.76％，較7月的預測值1.33％增加0.43個百分點；第2季為這波的谷底，下半年便顯著回溫，第3、4季經濟成長率分別為2.77％、2.55％，並預測2021年經濟成長率為3.42％。

3.蘋果iPhone 12新機全球預購火熱；蘋果大陸官網，iPhone 12首批貨源已搶購一空，全系列產品發貨時間已排到兩到三週之後，美國市場部分型號新機預估交付時間順延至11月，可望帶動蘋概股營運增溫。

大展投顧本周看好蘋概、海運等四大類股

台股10月23日全體上市公司總市值為39兆3,078.19億元，較前周五（16日）總市值增加4,586.17億元，周增幅為1.18％。大展投顧本周看好四大題材類股，包含：蘋概股、海運股、汽車股、記憶體股等，預期本周指數在12,200-13,000點區間震盪。

大展投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國總統辯論後，民調結果出爐，拜登獲5成3支持勝川普，較為親中的拜登若當選，市場預期貿易戰、科技戰、制裁的強度將會減緩，有利全球恢復秩序；且拜登提出擴大財政支出及發展新能源，長期有利原物料族群及新能源。

2.中國大陸第四季樂觀，雙11購物節將開跑；易綱表示，中國今年經濟增長可保二；發改委表示，今年汽車銷量有機會接近去年水準，中國大陸下半年經濟復甦，有利全球經濟表現。

3.盤中零股制度將在26日上路，有利高價股買氣。