零股交易新紀元 鎖定高殖利率、龍頭、業績股

盤中零股交易26日啟動，口袋不夠深的投資人也可以買高價股！法人指出，零股交易新制啟動，投資人應鎖定高殖利率、龍頭及業績股三大重點，長線保護短線，創造投資複利效果。

以大立光23日收盤價3,180元為例，買進1張需要的資金高達318萬元（不含手續費），若是口袋不夠深的投資人26日起即可於盤中買進1股，僅需要3,180元，大大解決口袋不夠深的門檻。

然盤中零股交易手續費最低下限為20元，若交易金額太低，對投資人並不划算。

法人指出，零股交易不具槓桿效果，但比起定期定額存股，有更多可選擇的標的，只要有紀律的將資金分批進場，可以避免追高殺低的風險。

兆豐投顧董事長李秀利指出，零股交易原本僅限盤後交易，流通性、成交機率與交易量都較低，價格發現功能也未出現，但在開放盤中交易後，預期交易活絡性提升，對有零股在手族、小資族有利。

至於零股交易選股策略，國泰證期經理蔡明翰指出，以往對於高價股如大立光、聯發科等，小資族深感可望不可及，但在零股盤中交易開放後，高價股擁有高毛利及高競爭力優勢，可望成為零股投資人搶進的標的。不過，由於零股交易量不大，預期對高價股股價推升力道應有限。

若從存股角度來看，他建議從台灣50成份股，搭配高殖利率，或是受惠第四季消費旺季，兼具長線5G題材兩大族群中選擇。

前者皆屬績優龍頭股，再佐以殖利率，每年所收股息，可為投資下檔保護。後者則以第四季業績看增，兼具長線成長趨勢的個股為挑選條件，以存股概念買進，可收長線投資複利效果。

盤中零股交易教戰

問：零股是什麼?

答：零股交易就是投資人買賣不到1,000股單位的股票。台灣一般買賣的股票單位都是1張（1,000股），不滿1,000股者都是零股，但也會碰到現金增資、減資或配發股票股利時就會出現持股不滿1,000股的情況。

問：零股可以領股東會紀念品嗎？

答：每家規定不同，例如今年王品祭出連1股小股民都可以領的2,200元美食抵用券，但有諸多規定，再加上零股交易有「最低手續費」的門檻20元，因此並不一定划算。

問：盤中零股要怎麼委託呢 ？

答：有四大要點，委託數量在1～999股；委託單別：限採「限價ROD」委託；委託修改：限「減量」及「取消」；交易升降幅度：與普通交易相同。

問：盤中零股交易有沒有限制標的？

答：標的與舊制相同，包括：股票、受益憑證、TDR、ETF等相關產品。

問：零股交易能不能融資券及當日沖銷 ？

答：零股交易不能融資券，但證交所未來將視時研擬開放當日沖銷。

問：零股交易何時可以賣出？

答：交易後隔日即可出售，然匯撥進帳戶的零股即期可賣出。