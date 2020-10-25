美股超級財報周 台股吐悶氣

美股超級財報周登場，蘋果等六大電子巨擘領先在美國總統大選前揭露財報，外資圈人士直指，受大選因素干擾，台股資金動能確有下滑，但因美股電子龍頭與台股大廠關聯深厚，一旦指標股的成績優於預期，台股可望衝破量能不繼的悶鍋。

美股重量級企業近期陸續公告財報，最令投資人在意的有美國時間27日的微軟、超微（AMD），29日的蘋果、亞馬遜、Google、臉書等重量級科技股，這些企業除公告財報外，亦會扮演市場看科技業景氣後市風向球。

美國總統大選兩黨候選人最後一輪辯論已落幕，選戰進入最終倒數階段，美股與台股觀望氣氛更趨濃厚，法人解讀，正因資金態度更加謹慎保守，法人在挑選超級財報周的台股潛在受惠股時，不只青睞強恆強標的，也開始考量防禦性與基期因素。

市場對超級財報周最期待對象仍是蘋果，隨iPhone 12系列問世，概念股以台積電、穩懋、華通最受注目；此外，AMD概念股的祥碩、微星，Google發表新智慧機的供應鏈仁寶、和碩，以及微軟、臉書、亞馬遜概念股如：緯穎、廣達、台達電、光寶科、英業達等。

台積電自外資圈「6」字頭戰隊集結後，里昂、廣發、匯豐證券等對台積電第四季乃至2021年營運，皆抱持樂觀看法，並點名看好5G與高效能運算（HPC）商機貢獻度提高，惟近期受到成交量能萎縮影響，缺乏上攻激情。

摩根大通證券指出，因華為趕在禁令生效前強拉貨，穩懋第三季營收季增7.3％，優於財測的季增4～6％，研判第四季在iPhone的3D感測上，將有雙位數季增表現，而且新款5G版本iPhone目前看來市場反應相當好、需求強於預期，是穩懋未來創造營運驚喜的來源。因此，儘管小摩對穩懋態度持平，仍看好短期營運動能。

高價股代表祥碩、緯穎近期也都獲得研究機構力挺，以緯穎為例，摩根大通、瑞信、凱基與日盛投顧全賦予900元以上推測合理股價，看好隨雲端運算、5G、邊緣運算等市場持續發展，資料中心需求仍將持續成長，白牌市場亦是伺服器產業主要成長動能，緯穎受惠程度最高。

國泰證期經理蔡明翰指出，此時要進場的投資人操作時間應拉長，並適時在低點布局，以過去經驗觀察，政治因素從未導致股市長時間下跌，預期大選結束後將延續選前趨勢，回歸多頭格局。