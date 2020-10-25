外資調升宏碁、緯創目標價

台股電子類股輪動迅速，IC設計中高價股漲過一輪後，多頭士氣最新輪動回「在家工作」大趨勢與低價股上，NB股宏碁（2353）、緯創（3231）分獲美銀與花旗環球證券青睞，尤其著眼獲利成長與現金股利雙優勢，將推測合理股價調升至30與44元。

新冠肺炎疫情推升全球在家辦公需求，加上日本「GIGA School 構想」發酵，來自教育市場動能持續強勁，NB、Chromebook出貨量增長已是市場最熱話題之一，研究機構一面上調出貨量預期，一面鎖定相關受惠股。

美銀證券台灣區研究部主管鄭勝榮繼點名宏碁因營收貨幣多元，在新台幣升值趨勢中未必是受害者、甚至有匯兌收益可能後，最新再點出宏碁身為Chromebook第二大供應商，占全球出貨22％，僅次於惠普的27％，盛讚宏碁基本面受惠Chromebook熱賣風潮，調升推測合理股價至30元。

匯豐證券更高度看好宏碁與Google緊密合作、建構Chromebook生態系，將有助未來出貨比重提升，並對此進行完整情境分析。

匯豐提出，以宏碁Chromebook市占20％、且2021年將有三成學生添購新Chromebook為基礎假設，將為宏碁貢獻21％營收，換算2021年每股純益2.18元；若以市占40％、且成熟國家有更多學生購買新Chromebook的樂觀情境計算，宏碁2021年每股純益最高甚至可達3.46元，較市場預期倍增，在這樣的情況中，匯豐估計宏碁股價有挑戰50元實力，令市場耳目一新。

花旗環球證券針對緯創指出，基於NB需求穩健，看好緯創第四季營收可望季增9％，受惠規模經濟與產品組合轉佳，本季毛利率也會較第三季升溫。長線來看，在商務NB、物聯網（IoT）裝置比重增加，於企業伺服器與交換機市占提高，以及來自iPhone事業虧損縮減的幫助下，將對毛利率表現帶來正面效果。

外資估算，緯創獲利將逐年提升，繼2019年的2.4元，2020年將大增近三成至3.02元，2021年、2022年持續成長為3.63與4.04元。

在現金股利的項目上，外資對宏碁與緯創都抱有一定信心，二者推估現金殖利率介於7～9％間，提供股價堅定支撐。