16檔外資回頭搶 市場明燈

隨著美國總統大選的腳步接近，台股呈現價跌量縮格局，然在弱勢美元下，帶動新台幣匯率挺升，外資上周回頭加碼台股，篩選外資前周賣超、上周回頭加碼股長榮（2603）、台積電（2330）等16檔個股，兼具蘋果供應鏈、第三季季報優、中低價股、營運轉機等題材，獲得外資買盤的青睞。

外資前周賣超台股89.4億元，上周轉為買超141.1億元，買超金額雖然不是很大，但鎖定特定個股買進，篩選前周賣超千張以上，但上周轉為買超2,000張以上的個股計有16檔，且這些個股本周周線均收上漲，漲幅多在2～5％以上，顯示外資積極回補的力道，具籌碼面優勢。

這16檔個股包括長榮、台積電、新光金、旺宏、日月光投控、強茂、台達化、正隆、廣運、華城、和桐、奇鋐、玉晶光、寶成、元晶、京元電子等，主要仍以電子股居多，且以半導體族群為主，此外也分散在貨櫃、塑化及資產股等。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，從外資回頭買超股的16檔中，大致可看出集中在蘋概股、中低價股及營運轉機股等，股價只有台積電及玉晶光是高價股，與正隆及明光投控都屬蘋概股，其餘股價多數都在30多元的中低價股，其中不乏如寶成及旺宏都是第3季營運轉機股，和桐有出售不動產利益及本業轉佳題材，長榮第三季財報成長大爆發。

展望本周台股表現，凱基投顧董事長朱晏民認為，隨著美國總統大選腳步接下，本周台股將在月線約12,700點至萬三之間量縮盤整。

從產業面來看，NB能見度高，需求強度可望持續到明年上半年，手機不管是蘋果或非蘋陣營都有亮眼成長，有助今年上市櫃公司獲利成長，看好選後若美國財政方案可加速通過，將有助未來景氣回升。