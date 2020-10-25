科技法說本周接力 台股萬三關鍵

台股上周因外資轉買超，周K線收紅且站回5日線上，本周逢10月底科技公司法說會密集登場，指數挑戰萬三關卡，市場聚焦聯發科（2454）、穩懋（3105）、聯電（2303）、友達（2409）、譜瑞-KY（4966）等五大科技公司，最新業績表現以及對第四季營運展望。

外資上周在現貨市場雖仍時買時賣，但整周外資淨買超金額141億餘元，其中對電子股的群創、台積電、鴻海、彩晶、旺宏、華邦電，以及傳產股長榮、中鋼、陽明等，都有明顯加碼動作，上周指數高檔12,963點，23日指數收12,898.82點，還守在5日線上。外資期貨小幅增持多單152口，23日台指期淨多單為2萬8,897口。

在先前8日大立光及15日台積電雙王法說會，對第四季展望保守與樂觀差異化，本周進入科技法說會周，20餘家科技公司密集舉行法說會，其中半導體相關的聯發科、穩懋、聯電、譜瑞-KY、盛群、旺宏、日月光投控、義隆、智原等，還有友達、台達電、中華電等科技大廠，尤以聯發科、穩懋、聯電、譜瑞-KY及友達等指標科技公司，最新業績表現及營運展望，受到市場關注，也牽動個股行情。

傳產公司則有亞德客-KY、新麗、允強、艾姆勒、力達-KY及達麗等多家，本周將陸續召開法說會或是券商主辦之業績說明會，其中工具機大廠亞德客-KY第三季業績亮眼，日前獲外資調升目標價，股價盤堅站上700元關卡，法說內容持續受到市場關注。

本周受到關注還有大同後續，老牌上市股大同公司上周股東臨時會改選董事，市場派獲得7席強壓公司派2席掌握經營權，本周將舉行新任董事會，將進一步選任董事長，大同股票恢復普通交易後，股價帶量強漲，本周走勢仍是市場的焦點之一。

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