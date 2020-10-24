美大選後五情境 台股漲率高

美國總統大選倒數計時，市場觀望氣氛濃厚，台股反覆挑戰萬三關卡，包括台新、安聯、群益、復華、施羅德、瀚亞等六大投信預作五大情境分析，研判台股在美國大選後上漲機率高，投資人可尋找長線買點。

綜合六家投信基金經理人看法，最看好族群分別是半導體、車用、蘋概股（手機供應鏈）、疫後新生活概念如筆電、網通、運動休閒，低基期航運、塑化，景氣循環股如面板，以及傳統消費旺季來臨，業績看升的百貨、電商等。

針對美國大選結果，投信業者以五大情境分析，一是現任美國總統川普繼續當選，且共和黨參眾兩院通拿，二是民主黨總統候選人拜登當選，民主黨參眾兩院全拿，三是川普當選、但民主黨全拿參眾兩院，四及五情境是川普或拜登當選，兩黨在參眾兩院各有勝場。業者認為，五大情境以第一種情況最不可能發生，因為眾議院現是民主黨掌控，眾議院要易位，須等到2022年底選舉才有可能。

瀚亞投資長劉興唐分析，就美國民調、賭盤及兩黨總統候選人最新辯論結果來看，研判第二種情境的可能性較高，但由於目前在搖擺州，川普和拜登選情緊繃，選舉結果不確定性仍大。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為，由於新冠肺炎疫情未解決，此次美國通訊投票比率拉高，因此無法很快知道結果，也使得選舉變數增加，且市場擔心，選後是否出現2000年美國總統選舉，小布希、高爾的選舉訴訟，能否和平轉移政權，也是另一風險。

群益長安、馬拉松基金經理人王耀龍認為，選前不確定因素，以致於行情僅能區間表現，但在美國選舉後，兩黨候選人得票結果如差距拉大，再搭配紓困方案，將有利於美股重啟強勁走勢，同樣也將帶動台股表現。

台新台灣中小基金經理人吳繼先、復華中小精選基金經理人沈萬鈞、施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光皆認為，市場最怕不確定因素，一旦不確定因素消除，股市就會回歸基本面。

蘋果新機預售報喜，銷售數字可能突破紀錄，今年新機受疫情影響而拉貨遞延，拉貨效應可能延續到明年第一季，加上景氣逐漸復甦，第四季是傳統消費旺季，整體而言，台股後市向上突破可期。

辯論會效應 綠能族群漲第一

美國總統大選最後一場辯論結束後，多家民調顯示，民主黨總統候選人拜登表現較佳的比例，較現任總統川普多10個百分點。拜登贏面上升的影響，台美股市的綠能題材已預先反應。

拜登能源政策偏向環保的綠電，在紐約交易所掛牌的大陸太陽能模組廠晶科能源，股價9月中旬才20多美元，近月以來已暴漲四倍，更一度上漲至87.55美元。此外，新能源相關的太陽能源（Sunpower）、阿特斯（Canadian Solar）、第一太陽能（First Solar）、盛齊綠能（Solar Edge）、維斯塔斯風力（Vestas）等股價皆呈上漲。

台股部分，太陽能族群聯合再生、安集、元晶、茂迪、碩禾、國碩，或風電相關的上緯投控、永冠-KY、世紀鋼等，股價亦是近期台股盤面上強勢股。

瀚亞投資長劉興唐分析，拜登政策受惠股以新能源為首、製藥生技其次，川普政策受惠股則以科技股及消費股為主流，若拜登勝選以及民主黨重拾參議院控制權的情境成立，拜登所提出的2兆美元「綠色新政」，將提供再生能源稅收減免與零碳工業政策等計畫，有望加速再生能源發展。

劉興唐認為，雖然市場也擔心拜登加徵資本利得稅，將不利企業，以致於美國科技股出現漲多出脫現象，但拜登主張自由貿易，與大陸的連結及國際關係比川普好，拜登如當選總統，應不會像川普這麼積極，半導體產業有望緩一口氣。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為，美國總統如果由拜登當選，預期他在第一年任期，將會投選民所好，目前美國民意「反中」比例高於「友中」，且差距懸殊，預料中美對抗趨勢應不會改變，因此，去美化、去中化下的台廠轉單效應將持續進行。