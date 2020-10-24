美大選狙殺台股？多空將攤牌 專家喊抱這3檔

近期台股成交量急速萎縮，不到2,000億已經變成常態，最大的原因就是美國總統選舉不確定因素，加上紓困案暫時不會在選前通過，所以近期美股稍微比較有點壓力。不過近一周台股倒是比預期抗跌，至少就10/22收盤價收12,917來看，是站上所有均線，所以仍是由多頭掌控，只是成交量顯得較不足，所以預期未來兩周量縮可能變成常態，因此要大幅越過13,000可能有難度，但要大跌卻又不至於，所以繼續盤整的機會很大，要到大選之後可能才會有比較明顯方向。

不過川普已經放話，若選輸不會和平轉移政權，這當然是市場上大家會擔心之處，但我認為除非兩人票數相當接近，加上美國是民主憲政體制國家，應該不會容許川普惡搞才是。所以若我來推演，川普若當選，股市應該會沿著原趨勢方向邁進（多頭），加上紓困案選後終究要過，對於股市應該還是利多。至於拜登當選，畢竟其有加稅的政策，股市可能會先跌，但拜登對大陸的政策，應該會放軟許多，所以股市先跌後漲的機率並不低。

因此回到現實面，當每次碰到特別事件之時，很多人開始會往比較壞的方面去做聯想，尤其在討論轉折之類的東西，但股市並沒有那麼多轉折，試想目前台股指數仍撐在12,900之上，過去半年喊空做空的，早就不知已經死過多少次了？所以順著趨勢方向做準沒錯，台灣目前基本面無虞，9月外銷訂單突破500億美元的歷史新高，中經院甚至要調高台灣的經濟成長率，加上新台幣持續升值，熱錢仍未有散去現象，所以即使目前指數並非在低檔，我認為仍可以選擇低檔具業績面支撐的好股作布局，只要大盤下方月線12,701不跌破之前，都屬多方控盤，除非12,701跌破，再行減碼即可。

目前先以第三季業績成長作為優先選擇，再配合第四季可能持續成長的股票來做推薦：

1.晶豪科（3006）：Q2毛利22%是近兩年新高，9月合併營收15.97億元創下歷史新高，使得Q3單季有機會挑戰1.5元以上，加上Q4對於Nor Flash需求不弱，建議可逢低買進。

2.志超（8213）：Q2獲利1.28元完全來自本業，加上Q3比Q2成長，且跨入mini Led將使其營收再往上，整年獲利超過5元以上，本益比偏低可逢低布局。

3.長興（1717）：Q2獲利0.52元，但毛利創下4年新高，Q3整體業績比Q2成長10%以上，Q3單季應有機會挑戰0.7元以上，且長興獲得疾管署2019冠狀病毒抗體快篩試劑授權，亦為防疫概念，為進可攻退可守股票。

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（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

（中時新聞網 編輯、葉明芳）

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