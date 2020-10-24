盤中零股交易上路 想當台積股東500元有找！

台灣股市下周一(26日)起開放零股盤中交易，未來盤中不再只能1次買1張(1000股)，許多券商也已祭出手續費優惠，以台灣績優權值股台積電為例，周五(23日)收盤價是452元，就算加上手續費，也不到480元就可當「護國神山」股東，相當於少吃一頓吃到飽餐廳就做得到。

過去台股所開放零股交易僅限盤後搓合1次，時間是下午2點半，流動性與成交量都不高，買家若想獲得績優股往往得在原有股價上加碼不少。零股盤中交易開放後，每天早上9點10分起，每3分鐘集合競價搓合1次，而且搓合後會揭露成交價、成交量、最佳５檔買賣申報價、量等資訊。而且除了個股外，存股概念的ETF(指數股票型基金)也適用。

據統計，10月以來零股成交股數最多5大熱門分別是聯電、台積電、聯發科、神達、日友，其中晶圓雙雄聯電、台積電都成交超過百萬股，聯電是171萬1276股，台積電是144萬4705股。

資深證期分析師李全順表示，零股盤中交易有助於台股成交量增加，散戶、新投資人也容易買到和賣掉零股，降低成交門檻。他建議，由於零股不能當沖，應該以績優股做為首選標的，特別是股息殖利率每年都達5%的個股，零股買進聚沙成塔，長線投資能發揮複利效果。

證交稅方面，立委賴士葆周四建議零股盤中交易比照當沖再減半，即降為0.15%，將有助提升交易量。金管會主委黃天牧也承諾，在零股盤中交易實施3個月後，會視交易量、參與者結構，來檢討是否降低零股交易證交稅。

（中時新聞網 王毓健）

延伸閱讀



盤中零股交易 規則教戰一次看懂

零股新制 券商出招搶市

小資買零股 最愛電子五大巨頭