台股新一周展望 法人看好類股出列

▍台新投顧看好蘋果供應鏈、IC設計

台股上周周K線收紅，產業類股漲跌互見，以光電類指數上漲4.69％最強勢，以玻璃陶瓷類指數下跌0.32％最弱勢。台新投顧本周看好七大題材類股，包含：蘋果供應鏈、IC設計股、生技股、資產股、鋼鐵股、塑化股、汽車股等，研判本周指數將在12,700~13,000點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.蘋果發表及銷售iPhone 12，帶動蘋果供應鏈相關廠商業績。2.全球經濟數據有好轉。3.各國央行持續偏寬鬆政策。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.美國總統大選不確定性。2.歐美疫情明顯惡化。3.新台幣強勢，影響部分上市櫃公司匯損增加以及侵蝕整體獲利。

▍日盛投顧：本周指數上看13,200點

台股上周震盪攻堅行情，23日加權指數收盤為12,898.82點，較16日累計上漲148.45點，周漲幅為1.16％。日盛投顧預期本周指數在12,650～13,200點區間震盪，本周看好四大題材類股，包含：蘋概股、PCB股、二線塑化股、ABF股等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期五項國內外利多因素：1.台幣持續強勢、原物料價格彈升。2.雙十一與聖誕節銷售。3.iPhone 5G新機銷售。4.疫苗研發陸續釋出利多資訊。5.多家上市櫃公司近期公布第三季財報業績優於預期。

日盛投顧提醒留意四項國內外利空因素：1.二次疫情若引發封城，將影響經濟活動。2.美、中貿易戰加劇。3.部分上市櫃公司公布第三季財報受匯損影響。4.美國大選進入白熱化影響美股波動走勢。

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