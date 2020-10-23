盤中零股交易 規則教戰一次看懂

一般人交易時都比較少買賣零股，大約只佔整體交易額0.1-0.15%，雖然零股只是買賣股票的零頭，但卻是了解市場走勢的入門指標。證交所曾經公布調查，發現台股市場總開戶人口中，30歲以下的投資占比不到一成；也有調查顯示，比起一般股票交易的不穩定性及門檻，年輕股民對於定期定額的接受度高，因此進入門檻低的零股交易受到小額投資族及存股族的喜愛，降低現行盤後零股制度的不方便性，活躍台股市場，證交所宣布，10月26日起將實施「盤中零股交易制度」。

盤中零股交易制度的實施，不代表現行的盤後零股交易制度取消，而是盤中多出了可以作零股交易，那到底什麼是零股交易？

零股：一張股票為1,000股，零股即未滿一張的股票，因此掛單時不可超過999股，單位必須為「股」而不是「張」。

由於「只撮合一次」的關係，只要掛牌價稍低或稍高，便要等到隔天才可以買進想買的股票，機動性較低，往往造成投資人的不便，盤中零股交易制度把零股交易時間增加至一般股票交易時間，有投資人認為有助於控制成本及作投資規劃，盤中交易制度規則大致如下：

實施時間 2020年10月26日 交易時間 與台股大盤時間一樣為9:00-13:30 交易方式 早上9:00收單，9:10第一次撮合，每3分鐘撮合一次。 穩定價格措施 同樣有「穩定價格措施」，撮合前，若成交價格升跌高或低於前一次成交價格上下的3.5%。 買賣優先順序 價格優先，同價格以時間優先。 成交價顯示 每盤撮合後，即顯示最佳成交價、量，以及揭露未成交的5檔最佳買賣價格。 手續費 0.1425%手續費，未滿20元以20元計算。

專家提醒投資人，交易盤中零股僅限電子交易，建議沒有電子帳戶的投資人，在新制實施前先盡早開設電子帳戶。同時提醒由於盤中零股交易採取劵商自願方式，並非所有劵商都有參與，投資者購買前要先留意劵商是否有提供盤中零股交易服務。