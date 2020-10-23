內資強尬外資賣超 台股守5日線周線收紅

台股小跌守住5日線 週線收紅

三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超4.79億元。包括自營商買超18.48億元，投信買超4.42億元及外資及陸資賣超27.69億元。

蘋果新5G版iPhone今天開賣，不過主要蘋概股整理，台股終場小跌18點，雖失守12900點大關，但守住5日線，週線收紅。法人表示，台股多頭尚未走完，中長多格局可期。

蘋果新5G版iPhone今天開賣，不過主要蘋概股漲跌互見，大盤開小高後翻黑震盪，在5日線約12893點附近整理，尾盤電子續弱，台股小跌18點作收，失守12900點。

加權股價指數終場收在12898.82點，下跌18.21點，跌幅0.14%，成交值來到新台幣1516.56億元。電子股下跌0.29%，金融股小跌0.01%，守住5日線約12892點。台股今天也收週線，週線上漲148.45點。

主要電子權值股震盪整理，晶圓代工龍頭台積電終場收在452元，下跌0.66%。鴻海收在80.7元，跌0.12%，股王大立光收在3180元，上揚1.27%。

聯發科收678元，下跌1.45%。聯電32.75元，小跌0.76%。

傳產股台塑四寶在平盤附近整理，其中台塑收平盤79.8元，台塑化81.2元，小漲0.25%，南亞59.5元，跌1.65%，台化平盤69.3元。

主要金控股整理，其中國泰金38.6元，小漲0.26%，富邦金41.4元，小跌0.24%，中信金收平盤18.25元。

傳產股電機機電上漲0.74%，航運上漲1.4%，鋼鐵小漲0.3%，汽車小跌0.17%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，儘管市場評價已高，不過台股多頭可能尚未走完，主要原因包括深度衰退後的回升預期、疫苗接近問市有利經濟穩定、經濟預期仍在調升、政府政策對風險性資產的支撐、實質負利率環境、通膨預期升高、股市相對債市具吸引力、數位革命趨動經濟及股市往上等，預估股市中長多格局可期。

在類股操作上，劉宇衡指出，股市短線漲多，震盪加大，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上且高度成長之標的。

（中央社）

蘋果i12開賣＋美大選倒數 台股量縮、周線翻紅

蘋果iPhone12今風光開賣，但指數難抵萬三關卡重重壓力，也使得台股今開高走低，開盤不到15分鐘隨即紅翻黑，壓回盤下震盪，呈現量縮整理，展開5日線攻防，終場失守12900關卡，台股今收跌18.21點、報在12898.82點、成交量為1516.55億元；台股周線翻紅、本周指數漲148.45點。

蘋果全新5G新機iPhone12今正式開賣，由於預購即傳出佳績，使得市場對於蘋果題材賦予期待，股王大立光(3008)開高震盪走高，漲幅一度近2%，股價最高達3210元，終場收漲1.27%，台積電(2330)早盤後即弱勢翻黑，也成為拖累指數翻黑的主要壓力，終場台積電收跌0.66%、報在452元，鴻海(2317)整廠則多震盪於平盤附近，終場收跌0.12%，蘋概三雄表現跌多漲少。

其餘權值股方面，聯電(2303)與美國司法部起訴之侵害營業秘密等罪名案件，將有機會在短時間內達成結論，且聯電將付出的解決金額低於預期，今走勢和大盤類似，開高走低，終場小跌；聯發科(2454)則小跌震盪，收跌1.45%；宏碁(2353)則受惠疫情帶動Chromebook需求暢旺，外資維持「買進」評等、目標價自26.5元調升至30元，今開高走高，最高站上24.75元，收漲逾4%；面板雙虎友達(2409)、群創(3481)則逆勢有撐，雙雙站穩盤上小漲。

時序正值第三季財報公布、法說旺季，今焦點題材股聚焦業績、前景資優生，力成(6239)第三季每股賺2.1元，對第四季展望持續樂觀，今帶量大漲逾6%，可成(2474)則受惠車用布局報捷，漲幅逾3%；大同(2371)今恢復一般交易，盤中一度大漲9.36%，達23.35元，是今年度以來第三高，午盤後儘管漲幅收斂，但依舊維持逾6%，終場收在22.8元。

分析師表示，美國總統大選倒數，今辯論最終場，使得國際政經情勢及疫情持續影響台股，預計在美國總統大選揭曉前，資金偏向觀望，近期呈現量縮態勢，使得台股不易上攻，但下檔又有撐的情形，預料台股將在月線12700左右及前高13000狹幅震盪，考量台股上檔萬三點套牢賣壓沉重，後續上漲空間有限，不過下檔季線支撐強勁，建議選股不選市，可關注蘋概股、半導體、汽車、自行車等財報利多及第四季展望佳的題材股。

（時報資訊 王逸芯）

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