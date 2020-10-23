汽車、航運馬力十足 12檔馳騁股市

台股今（23日）加權股價指數收盤報12,898.82點，漲18.21點，漲幅0.14%，成交量為1,516.55億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有8檔，前10名為科風 (3043)、首利 (1471) 、揚智 (3041)、隴華 (2424)、華邦電 (2344)以上皆漲停，另還有州巧 (3543)、菱生 (2369)、岱宇 (1598)、大同 (2371)、麗清 (3346)。

今日有10檔超過5％跌幅，跌幅前10名有泰金寶-DR (9105)、美德醫療-DR (9103)、天瀚 (6225)、正峰新 (1538)、精熙-DR (9188)、華冠 (8101)、越南控-DR (9110)、捷泰 (6165)、麗臺 (2465)、晟鈦 (3229)。

上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、華邦電 (2344)、長榮 (2603)、大同 (2371)、群創 (3481)、旺宏 (2337)、聯合再生 (3576)、宏碁 (2353)、泰金寶-DR (9105)、力麗 (1444)。

上櫃有14檔7％以上漲幅，其中前10名為福華 (8085)、臺龍 (6246)、永日 (4102)、全域 (3067)、欣普羅 (6560)、陸海 (5603)、同致 (3552)以上皆漲停，另還有紘康 (6457)、昇華 (4806)、廣運 (6125)。

今日上櫃有7檔股票有5％以上的大跌，前10檔藥華藥 (6446)、中茂 (5205)、宏易創新 (4530)、易威 (1799)、系通 (5348)、勝昱 (4304)、永利聯合 (8080)、志嘉 (5529)、天良 (4127)、通訊-KY (6404)。

上櫃成交量前10名為同致 (3552)、廣運 (6125)、茂迪 (6244)、長科* (6548)、佳邦 (6284)、精材 (3374)、光洋科 (1785)、力麒 (5512)、台半 (5425)、均豪 (5443)。

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