上市、櫃企業營運快報

今（10/23）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.車用市場需求回溫，二極體廠朋程營運好轉，中美晶9月加碼買進1063張朋程股票，持股增加約6%。

受疫情影響，今年上半年車用市場需求疲軟，第3季起需求開始回溫，相關廠商業績隨著止跌回升。第4季車用市場可望持續升溫，晶圓代工龍頭廠台積電預期，車用與智慧手機平台將是第4季營運成長主要動能。

2.近期因美國11月大選不定性，加上第二波財政法案躊躇及北半球秋冬恐令美歐二次疫情嚴峻升溫等因素影響，資金再度青睞亞債，使過去1個月亞洲投資級債逆勢上揚，累計今年來亦上揚逾6％，法人表示，時序將進入第四季，在五大利多加持之下，亞洲投資級債後市展望佳。

3.美國總統大選進入倒數計時，國泰金(2882)旗下國泰證券針對全球主要股市及商品提出10月投資氣象觀測分析，對美國、大陸、新興亞洲及黃金抱持「正向」看法。

國泰證券指出，投資人不妨跟著政策脈絡尋找投資機會，布局受惠的產業，既可避開大選結果的不確定性，亦能兼具資產配置概念，同時，操作策略也須留意靈活度及風險分散，可搭配黃金、公用事業類股和投資等級債券作為防禦性配置。

4.豐興(2015)受惠於台商回流在國內擴廠，以及第四季傳統旺季效應，預期第四季鋼筋出貨將力拚維持去年高檔水準，另外，棒線有急單，第四季預計將優於去年同期，型鋼出貨則維持平穩。

豐興22日舉辦法說會，受惠於台商回流建廠、電子大廠擴廠、公共工程及營建大樓推案增加帶動，鋼筋需求大增，前三季鋼筋銷量達到68.9萬公噸、年增23%，至於型鋼和線材產品則呈現衰退情況。

5.櫃檯買賣中心將於11月10日到27日舉辦7場「櫃買市場業績發表會」，此系列業績發表會主題依序為「富櫃200(一)」、「富櫃200(二)」、「富櫃200(三)」、「科技生活」、「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等。

6.iPhone 12於23日一早8點開賣，儘管一早細雨綿綿卻不減果粉熱情，中華電、台灣大、遠傳及台灣之星四家電信公司位在信義威秀商圈的排隊人潮，都創下近5年來的新高。

7.實價登錄揭露天母豪宅租賃交易，今年八月木蘭居B座7樓戶173.01坪，以25.2萬出租，單坪1456元，名列今年北投最高租金豪宅，也擠進今年豪宅總租金排行第四名，而七月出租的大安森林公園的景觀豪宅頂高麗景8樓戶，名列第五。

台灣房屋統計今年月租20萬以上的豪宅共13筆，第一名為信義富邦國際館，近兩百坪出租35萬，其次為西華富邦33.5萬，國泰天母30萬排第三。

若以推估各豪宅取得價格來算投報率，能達到2%以上豪宅，僅有5筆，而其中有4筆都在天母，其中最新蓋好的無名都更宅甚至達3%，天母唯一一筆未達標的天母一莊，也有1.9%！

8.金管會證期局表示，核准國泰投信申報募集「國泰台灣5G PLUS ETF證券投資信託基金」，由一銀擔任基金保管機構，以新台幣計價發行。此基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。