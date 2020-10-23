今日焦點股 重點摘要

今（10/23）日熱門焦點股如下：

（1）州巧(3543)今天上市半年後，開放融資融券交易，股價今天強勁上揚，盤中攻上漲停。

台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，州巧今年4月15日上市至今已滿6個月，且符合相關標準規定，今天起開放信用交易。股價今天量價齊揚，開盤一小時一經達到1800張，漲停價格25.1元，也逐步接近今年上市後26.7元新高價。

州巧業務包括TFT-LCD沖壓件、家居及醫療事業，TFT-LCD沖壓零組件部份，配合面板、背光模組與系統廠等客戶，生產符合市場各尺寸TFT-LCD在顯示器、車用、工業控制、醫療、筆電等精密沖壓零組件，今年上半年營收占比63％；家居事業是國際級傢俱商合格供應商，產品包括鋼板抽屜及金屬層架等，上半年營收占比27％；醫療事業從電動輪椅組裝代工，已自主開發新型電動輪椅及居家照護床，上半年營收占比10％。

今年上半年因為疫情影響，營收13.35億元，每股虧損0.13元。但7月起營收已經轉正成長，第3季營收8.89億元，年增28％，法人預期第4季車用產品有望回升下，單季營收有望與第3季持平。

配合供應鏈南向布局，越南一期產能將於明年中開出，未來將會增加汽機車零組件及醫療床的產線，擴大公司營運規模。（時報資訊 莊丙農）

（2）半導體封測廠力成第4季可望小幅成長，SK海力士收購英特爾NAND記憶體未來2年對力成無礙，力成今天早盤走強，最高來到87元，上漲5.45%。

展望第4季，力成預估整體業績有機會小幅成長，其中邏輯IC封測持續成長，NAND型快閃記憶體封測小幅成長，動態隨機存取記憶體（DRAM）封測估持平或小跌。

力成董事長蔡篤恭表示，以力成過去的成績，市場給力成股價本益比低於10，低估了力成尋求更好的決心。他指出，力成毛利率維持在19%到20%區間相對健康。

對於SK海力士收購英特爾（Intel）NAND快閃記憶體事業影響，蔡篤恭透露，英特爾占力成整體業績比重約1成，其中包括NAND零組件和固態硬碟（SSD），目前力成快閃記憶體封裝產能每月超過4億顆，英特爾NAND零組件封裝對力成快閃記憶體封裝產能影響程度不到1成。

力成積極開發邏輯客戶，規劃明年邏輯晶片每月封裝產能提升到4萬片到5萬片，明年底力成本身邏輯晶片封測比重提升到5成，力成加上超豐在邏輯IC封測業績比重提升到35%到40%。

此外力成在CMOS影像感測元件（CIS）成立專責事業部，運用既有TSV技術發展WLCSP封裝，用於醫療、監控及車用，希望在明年底或2022年第1季量產。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2330)：侵害營業秘密官司大致底定，昨獲三大法人大舉買超54465張，加上昨夜ADR大漲8.75%，激勵早盤股價衝34元16年新高，惟調節賣壓隨之湧現，股價翻黑。

2.華邦電(2344)：首度成為iPhone新機外掛NOR Flash晶片獨家供應商，不理外資續賣超，今早股價再漲逾2.5%。

3.新光鋼(2031)：5日線有撐，昨自營商買超近200張相挺，今早股價彈升近4%。

4.力成(6239)：Q3每股賺2.1元，前3季獲利近3年高點，早盤帶量衝漲逾6%。

5.中釉(1809)：印尼廠停產恐衝擊H2營運，惟外資連2日敲進，買單回頭，爆量觸及漲停。

6.台達化(1309)：SM價揚，本月獲利可期，晨盤挾量上揚近2%。

7.台橡(2103)：陸車市復甦、低價原料挹注，營運可期待，早盤上漲逾4.5%。

8.佳邦(6284)：5G題材助拳，股價一度衝上49.3元、再衝波段新高價，隨後漲幅收斂，仍漲近3%。

9.揚智(3041)：漲價效應蠢蠢欲動，外資再度買超挺，買氣回籠，晨盤頻頻觸及28.15元漲停價。

10.華城(1519)：電動車充電站挹注營運，早盤漲逾6.5%。

11.大同(2371)：經營權變天，今恢復正常交易，早盤漲逾4%。

12.精英(2331)：H2營運穩當，外資昨回補，早盤漲逾1%。

13.大亞(1609)：與匯豐台灣簽訂可持續發展表現連結貸款，有助綠能經營，早盤放量漲逾3%、收復周線。

14.中租-KY(5871)：9月、Q3、前3季獲利齊登峰，早盤漲逾2.5%，創波段新高。

15.州巧(3543)：外資連9買+開放信用交易，晨盤一度觸頂，寫半年高。

16.同致(3552)：AMPA三展點火，汽零車電跑得快，昨獲三大法人聯手買超相挺，今衝上前高後遭獲利了結，漲幅收斂至2.5%。

17.可成(2474)：車用布局報捷，昨獲外資翻多買超，激勵股價連2紅，重返190元。

18.力麗(1444)：聚酯、加工絲廠Q4苦盡甘來，營運可望衝今年高峰，昨獲外資買超萬張相挺，多方拚返五日線。

19.大學光(3218)：買盤點火拉抬，晨盤放量急漲5%，收復月線。

(時報資訊)

（4）緬甸仰光因武漢肺炎疫情嚴重封城停工，在仰光設廠的亞光表示，由於近幾年在眉苗廠區擴大生產規模，對公司營運無重大影響。

亞光股價今天在平盤之下整理，跌幅不到1%，受到衝擊有限。

亞光表示，已爭取到政府進行核酸檢測，在確保員工健康下讓生產營運有序進行，且由於緬甸生產主力「眉苗廠區」正常營運，且公司已將生產排配到東莞廠協助生產，對公司整體營運並無重大影響。

為降低仰光廠停工衝擊，亞光指出，除眉苗廠區正常生產，公司已調整生產排配至東莞廠區協助生產，確保出貨順暢，並將在員工健康受到保護情況下，讓生產營運有序進行，為避免群聚感染風險，未來復工後，員工改以通勤方式上下班。

亞光目前擁有台灣、東莞、菲律賓及緬甸4個廠區，今年以來除了台灣廠區運作一切正常外，在東莞、菲律賓及緬甸廠區相繼受到疫情影響，連帶也衝擊亞光今年營運。

近期緬甸仰光省因疫情嚴重於9月底封城，亞光位於仰光工廠也因封城停工防疫，生產受到影響，所幸亞光近幾年擴大位於緬甸北部眉苗廠區生產規模，目前眉苗廠區生產正常，降低了對亞光營運的衝擊。（中央社）

（5）美國司法部指控聯電涉及侵害營業秘密案，聯電(2303)提出建議量刑書狀，罰金6000萬美元，較原本市場預期的輕。聯電周四拉尾盤收最高，聯電ADR更大漲8.75%。聯電今早開高達33.8元，最高34元後壓回翻黑。

聯電ADR周四收盤5.84美元，漲0.47美元，漲幅8.75%，換算每股為台幣33.76元。聯電周四在台股收盤價33元新高，外資反手買超38133張。

美國司法部指控聯電涉及侵害營業秘密案，聯電提出建議量刑書狀，罰金6000萬美元，只是結果仍待法院核准。法人分析，紛擾許久的訴訟案有望在短期內解決，且罰金遠低於市場預期，可謂利空出盡，一旦判決確立，聯電有望回歸基本面，後續成長動能續旺。

聯電昨晨公告，就美國司法部起訴與該公司等被告間營業秘密案件，提出建議量刑書狀，預期可能解決的金額為6,000萬美元，約合新台幣17.3億元，預計將影響聯電每股獲利約0.14元。

美國司法部於107年11月指控聯電與中國福建晉華共謀竊取、傳送與持有美光(Micron)關於製造動態隨機存取記憶體(DRAM)的營業祕密，當時市場曾傳出聯電最高可能面臨200億美元罰金，或是可能達10億美元罰金，被視為是聯電潛在最大危機。

聯電公告表示，就美國司法部起訴的侵害營業秘密等罪名案件，持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。因預期法院近日將開庭審理案件，聯電和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金6000萬美元，不過仍有待法院判決。

外資法人看好，聯電今明年營運將持續成長。受惠8吋晶圓代工產能吃緊，代工價格可能調漲，法人預期，聯電第4季營收可望續創歷史新高，明年營收及獲利將較今年再攀高。

聯電預計29日(下周四)下午舉行線上法人說明會。聯電第3季合併營收448.7億元，較第2季成長1.1%，與去年同期相較成長18.9%，續創季度營收歷史新高。聯電第4季將有望受惠於需求維持高檔，法人看好營收表現有機會再創新高。（時報資訊 沈培華）