10/23盤前掃描》黑天鵝來亂 筆電荒何時解？
2020年新冠肺炎這隻黑天鵝讓全球不得不走向新型態的辦公／學習模式，卻也導致筆電需求爆炸性地席捲而來，缺口彷彿船身破洞一般，即便努力修補，水柱還是持續灌進來，供需失衡的問題究竟何時會有解？工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
陳俊聖：全球筆電荒暫無解
目前來自教育市場的筆電供貨缺口仍非常大、供需失衡的情況也沒有明顯改善，現階段最大壓力還是來自採購及供應鏈，內部設定出貨量要逐月增長的目標也愈來愈艱困…閱讀全文
準備打房？政府開會討論指標…
對於外界指房貸成數偏高，甚至高達九成，黃天牧亦表示，已在10月5日找聯徵中心了解，目前國銀房貸授信金額占房屋價格的成數…閱讀全文
五大銀行Q3新房貸 單季新高
有關房市過熱的議題，事實上要看不同區域的情況而定，近來買氣主要集中在特定區域，「這種屬於個別區域熱絡的還好，後續密切觀察是否擴大為普遍性、全面性熱絡」…閱讀全文
金價瘋漲 明年高喊2,300美元
盛寶銀行分析師韓森表示，「低得不能再低的利率、為通膨避險的需求與美元可能走貶等3大因素加總後，都指向金價後市看漲」…閱讀全文
PayPal支援虛擬通貨 比特幣衝兩年多高峰
PayPal稍早宣布，美國用戶在未來幾周內就能在PayPal電子錢包存放並買賣虛擬通貨，初期支援的虛擬通貨包括比特幣、以太幣、比特幣現金及萊特幣…閱讀全文
美股︱紓困有望、就業復甦 三大指數收紅
銀行股是周四帶領美國股市走升的大功臣，主要是受到美國十年期國債收益率創下四個月以來新高的鼓舞，摩根大通和摩根士丹利股價勁揚…閱讀全文
興勤、聚鼎 躍百元被動元件股
隨著保護元件股展現補漲氣勢，聚鼎、興勤股價已經與禾伸堂平起平坐，今年以來相繼站穩三位數股價，不僅市值跟著水漲船高，被動元件族群今年也因此再添兩檔百元高價股…閱讀全文
華城攻二大領域 業績成長新引擎
華城看好電動車成長發展趨勢，積極發展自有品牌EVALUE電動車充電站，獲台灣賓士首肯，成為賓士電動車充電設備暨營運合作商…閱讀全文