特斯拉馬力全開 概念股憂喜參半

全球電動車龍頭特斯拉21日盤後公布第三季度報，不但達成連五季獲利目標，每股盈餘與營收也皆優於市場預期，惟台灣相關概念股22日走勢分歧，江申、台半、智伸科等紛紛收紅；反觀宣德、為升及和大等個股表現黯淡。



特斯拉在財報中指出，加州弗里蒙特工廠已將Model 3與Model Y的產能提升到每年50萬輛，並為此興建了第二座噴漆間與全球最大的壓鑄機，預計將在年底或2021年初達到滿載狀態。此外，由於上海工廠的成本降低，特斯拉也調降了Model 3的售價，促使其成為大陸最便宜的中型電動轎車，同時為後續需求增加第三班輪班工作。



新廠方面，柏林和德州的工廠也預計在2021年投產，同時長途電動卡車Semi與電動皮卡車Cybertruck的量產時間也暫定在2021年。



儘管特斯拉財報亮眼，但相比陸股的雙林、和晶科技與石大勝華等特斯拉概念股22日的表現，台灣相關供應鏈平淡許多，除大同因經營權新氣象帶來的慶祝行情外，堤維西、江申22日均拉出逾半根漲停板，興勤、智伸科、台半等個股也有3％以上漲幅。至於美琪瑪、健和興、貿聯-KY、和大、為升、康普、宣德等個股卻小幅走跌。



華南投顧董事長儲祥生指出，美國重量級科技股財報在這兩周陸續揭曉，相比亞馬遜、臉書等以雲端業務為主體的公司，對台股影響較小外，特斯拉、蘋果等以硬體製造的企業，財報的表現仍有望牽動個股走勢，惟需注意個股股價是否已走在基本面前面，屆時利多就算獲得證實表現也相對有限。



宏遠投顧副總陳國清認為，台股仍以美股馬首是瞻，10～11月的美股及台股或有反彈或上漲行情可期，惟重點還是選股重於選市。