外資買超67億 台股登高12,917

美大選難料 台股震盪近百點收紅站上12900點

台北股市今天開低震盪收紅，最低來到12827.4點，收在最高點12917.03點，高低差近百點。法人表示，美國總統大選前觀望氣氛濃厚，須待選後走勢才會明朗。

加權指數終場收在12917.03點，上漲39.78點，漲幅0.31%，成交值新台幣1719.6億元。8大類股盤中漲跌互見，但收盤全面上揚。

蘋概3雄台積電最後一盤翻紅，收在455元，小漲0.44%。大立光收在3140元，力守3100關卡之上。鴻海收在80.8元，小漲0.5%。

大同因股臨會改選董事，市場派大勝，證交所及時宣布23日起恢復一般交易，不必全額交割，今天收在漲停價21.35元。

群益投顧分析師廖健佑表示，美國總統大選前台股成交量不易放大，市場觀望氣氛濃厚，雖然指數上攻難，但下跌也不易，少了權值股推升，投資人可以多選擇小型股、題材股。

廖健佑認為，美國的紓困方案不易在總統大選前過關，市場有避險需求，資金湧入黃金，甚至虛擬貨幣，台股缺乏量能上攻，投資人轉為觀望，還是等美國總統大選結果確定，再找新題材。

三大法人買超台股48.82億元

台股今天漲39.78點，收在12917.03點，成交值新台幣1719.6億元。三大法人外資及陸資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣48.82億元。

自營商賣超10.24億元，投信賣超8.31億元，外資及陸資買超67.37億元。

群益投顧分析師廖健佑表示，美國總統大選前，市場觀望氣氛濃厚，台股成交值不易放大，雖然指數上攻難，但下跌也不易，市場等美國總統大選結果，再找新題材。

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