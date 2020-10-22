聯電軋短空！專家這樣解讀侵害營業秘密案

美國司法部指控聯電涉及侵害營業秘密案，聯電罰金可能落在6000萬美元，法人分析，金額遠低於市場預期，可謂利空出盡，一旦司法判決塵埃落定，聯電有望回歸基本面，看好後續其成長動能。

聯電股迄21日的餘券餘額40,576張，而融資餘額係194,918張，券資比達20.82%，已然具軋短空誘因。該股今開高之後欲不易，迄上午11：27的市價暫報32.2元，漲幅2.87%，盤中最高價一度觸及32.55元，表現相對強勢。

美國司法部於民國107年11月指控聯電與中國福建晉華共謀竊取、傳送與持有美光（Micron）關於製造動態隨機存取記憶體（DRAM）的營業祕密，市場一度傳出聯電最高可能面臨200億美元罰金，折合新台幣約5778億元，相當於聯電4.65個資本額，市場視為是聯電潛在最大危機。

聯電今天公告，因預期法院近日將開庭審理案件，聯電和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金6000萬美元，不過仍有待法院判決。

分析師王兆立表示，若罰金確定為6000萬美元，折合新台幣約17.33億元，預計將影響聯電每股獲利約0.14元，雖然對聯電仍是衝擊，但比起先前市場猜測最高罰金逾5000億元，相對受傷程度小。

他進一步說，可能受衝擊遠低於市場預期，待潛在危機度過後，聯電將可回歸基本面。

受惠8吋晶圓代工產能吃緊，代工價格可能調漲，法人預期，聯電第4季營收可望續創歷史新高，明年營收及獲利將較今年同步攀高。

聯電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達新台幣32.25元，漲0.9元，漲幅約2.87%。