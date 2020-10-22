上市、櫃企業營運快報

今（10/22）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.渡過受第3季基地台建置放緩影響營運谷底，銅箔基板廠—聯茂(6213)業績可望自第4季回升，聯茂董事長陳進財表示，聯茂大陸、韓國及歐洲基地台客戶都已經打入。

另外，韓國客戶完成認證，歐洲客戶亦少量出貨，基地台今年第4季會比第3季好一些，整體營運也會比第3季好，至於耕耘一段時間的手機可望在明年上半年有營收貢獻。

2.因應未來業務成長，考量穩定及拓展塑料級醋片銷售通路，材料-KY（4763）公告與東莞創耀塑料簽訂供貨合約，簽訂購銷塑料級醋片1,200噸，交易總額依當時市場價格協議，約2,500~2,800萬人民幣（約台幣1.08~1.21億元）。

3.今年台股市場有兩大交易制度調整，逐筆交易新制已於3月上路，而10月26日即將實施「盤中零股制度」第一階段，有別於先前零股交易只能在盤後進行的限制，不但能解決以往零股買賣難以成交的困境，也降低投資門檻，有助於小資族進場投資，促進資本市場年輕化。

富邦證券表示，盤中零股交易時間是與台股大盤時間相同，從九點十分起開始第一次撮合，接下來以集合競價方式每三分鐘撮合一次，依照價格優先、時間優先的原則成交，撮合後會對外揭示成交的價格以及數量，並揭露未成交最佳5檔申報的買賣價量資訊。

盤中零股交易僅限下ROD(指定價格的限價委託單)，限當日有效，未成交的委託不會保留到盤後零股交易。為避免價格波動劇烈，盤中零股也有瞬間價格穩定措施。至於盤中交易零股的手續費計算方式亦與大盤相同，手續費費率為千分之1.425，以富邦證券為例，網路下單手續費再打6折，另有千分之3的交易稅。

4.國衛院表示，以實證與數學模型證明，民眾遵行防疫措施後，R0（基本傳染數，Basic reproduction number）從2.5降至1.5，增加了1.9倍的防疫效果，同時也降低了流感、腸病毒等流行病的傳染率。

該相關研究成果於2020年8月及9月分別刊登於國際醫學期刊《Emerging Infectious Disease》及《Contemporary Clinical Trials》。

5.電力設備大廠華城電機布局充電服務，首座電動車充電旗艦站8月正式營運，規劃2021年底前在全台建置20座快充設備及240座城市充電設備。

6.9月份美股雖受漲多的科技股帶頭回檔，大幅下挫，富邦投信表示，著眼於長期產業趨勢與展望，AI科技產業仍是值得投資人長期投資的領域，若擔憂短期美國總統大選波動風險，建議投資人採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是現行比較建議的方式。

7.代工廠仁寶21日宣布與網通設備大廠思科合作，提供5G企業網路解決方案，今年下半年著重技術開發，預計明年開始進行更多概念驗證，最快明年下半年將有企業應用落地。

8.經濟部部長王美花22日出席立法院經濟委員會，會前接受媒體採訪時，被問到今天將在行政院院會報告台美產業鏈議題，她說，在數位時代下，發展下世代產業是很重要的，因此向行政院報告目前台美合作的案例。

例如5G應用在醫療產業、電動車產業等，從這些個案合作可以運用到新的產業，從硬體製造往軟體應用發展，會給台灣未來要怎麼往前走，提供很好的思考方向。

王美花表示，在數位時代之下，發展下世代產業是很重要的，最近我們跟美國合作密切，「利用台灣高科技的製造技術，跟美國未來5G、AI應用都有很多的合作空間」，確實這些合作都在慢慢出來，而且應用不只在製造業，還可以應用在醫療。

9.全球最大碳纖維冰上曲棍球桿廠波力-KY今年雖難逃衰退，美國客戶Bauar預估明年下單1百萬支冰上曲棍球桿，布局碳纖維複合材料汽車輪圈亦有斬獲，首度參加台北國際汽車零配件展首日已接獲10家台灣汽車改裝業者表達合作意願，明年營收及獲利至少回到2019年水準。

波力明年營運看俏，22日上漲0.60元而以51.0元開出，最高52.0元，目前股價上漲。