上市、櫃企業營運快報

今（10/21）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.由鴻海教育基金會所設立的「鴻海獎學鯨」活動自即日起接受報名至10月30日（周五）為止，只要是家庭經濟困難、前一學年成績平均達到70分以上的大專院校及碩博士生，都可以報名申請，一經錄取即可得到十萬元的獎助學金，總共釋出360個名額，得獎機率相當高。

十萬元對一般上班族來說，也許代表著三個月的薪水；對在學生來說，也許代表著一年的打工所得。而現在，不需要花上一年或三個月，只要一點點填寫表格與拍攝簡單自我介紹的時間，需要幫助的大專院校與碩博士生就可能得到那十萬元，讓自己能夠稍稍放緩打工的腳步，也為自己開創實現夢想的機會。

2.櫃買中心今（21）日指出，天力離岸風電科技公司（6793）已在20日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

天力離岸風電成立於民國98年12月間，董事長兼總經理為吳坤達，主要產品是風電葉片的生產銷售，送件時資本額為4億9,000萬元。該公司去（108）年業績，營收585萬元，稅前虧損3,837萬元，每股虧損1.53元。

3.測試介面廠中華精測與桓達科技簽訂策略合作意向書，為製造工廠廢水處理提供智慧化環保解決方案，把關工業污水排放，發展水資源再利用。

雙方簽訂策略合作意向書後，精測將提供各種化學藥液的AI智動化邊緣運算設備與管理平台、桓達科技將提供各種物液位物理量傳感器，雙方攜手服務各類別產業的製造工廠導入智慧製造與智慧環保整體解決方案系統，推動AI人工智慧的科技技術，優化工業廢水監測工程與處理流程。

4.台灣國際電子製造聯合展覽會今天登場，瞄準後疫情時代商機，行政院副院長沈榮津盼台灣以高階製造、半導體先進製程等4大中心，奠定台灣未來20年經濟基礎。

5.鴻海積極布局5G通訊，已推出5G毫米波（mmWave）天線產品，鎖定5G智慧型手機應用。

鴻海內部技術人員指出，所有天線都在同一塊印刷電路板（PCB）基板上，透過新的天線設計可落實寬頻天線的頻寬，此外，天線設計只占4層PCB板，可在主流的12層PCB板實現天線和所有走線。

業界人士表示，5G時代支援Sub-6 GHz以下頻段與毫米波頻段，前者可平穩傳輸速度，覆蓋範圍較廣，不過5G真正的突破將會由毫米波帶動。

6.迎接西洋最盛大的鬼節慶典，台北神旺大飯店的「普諾麵包坊」搞怪不落人後，由麵包與西點主廚聯手推出數款創意新品，於即日起至10月31日在普諾麵包坊忠孝門市限量販售。

7.鈺齊-KY(9802)第3季稅後純益1.84億元，季增7.97%，年減54.5%，單季每股純益1.05元，前9月稅後純益為7.11億元，年減21.7%，每股純益為4.06元。

8.華航(2610)先前宣布11月起曼谷、舊金山等載客航班增班，今天指出，華航集團(華航、華信)將自11月起增加香港航線航班，提供桃園、台中、高雄每周共12班往返香港。

9.高雄市政府耗資1億元，以六龜老街為發展核心，將老街從山、到城、到荖濃溪，重新打造出一條兼具觀光、休憩、人文、物產的新發展軸線，完成改造之後的「六龜之心」6處景點，將委由六龜區公所經營，為區域帶來新的觀光生命力。

10.金管會證期局表示，核准瀚亞投信申報募集「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由渣打商銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、南非幣及澳幣計價發行。

11.全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY，近年將經營觸角延伸至碳纖維複合材料汽車輪圈，首度以碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝的汽車輪圈，參加21日登場台北國際汽車零配件展，全力搶攻汽車輪圈改裝市場商機。

12.長榮集團經營權之爭可望落幕，台北地院民事庭裁定，指派高雄科技大學副校長俞克維等7人為臨時董事，接管長榮集團最大股東張榮發（文教）基金會，由於這7席均為張國華陣營的原基金會董事長鍾德美推薦，應會傾向挺長子張國華「專業經理人治理」理念，如無懸念，張國華將可主掌長榮集團營運。

長榮集團稍早回應，尊重法院之裁定，也尊重每位新任臨時董事獨立行使職權。另外，針對長榮集團高級主管被謝國獻等人唆使黑道恐嚇案件，目前已進入司法審理中，相信法院會做出最公正的判決。