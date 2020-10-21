今日焦點股 重點摘要

今（10/21）日熱門焦點股如下：

（1）韓國半導體大廠SK海力士將收購英特爾NAND記憶體業務，外資法人分析，封測廠力成未來相關業務成長性，恐有不確定因素。

韓國半導體大廠SK海力士（SK Hynix）20日宣布，將斥資90億美元買下英特爾（Intel）旗下NAND型快閃記憶體晶片業務，將一舉成為NAND記憶體業界第二大。

外資法人指出，力成大約有一半的業績與NAND型快閃記憶體封測有關，其中37%至39%屬於NAND記憶體封裝，12%至14%為NAND記憶體測試，主要以日本客戶為主，日本客戶占比約27%至3成左右。

另外，英特爾記憶體後段封測業績占力成整體業績比重約14%至16%間。

外資法人指出，SK海力士收購英特爾NAND記憶體業務，可能影響力成在NAND記憶體封測業績的成長性，若從樂觀情境分析，力成保留SK海力士客戶持續提供封測服務，未來如預期成長。

若從較高風險情境分析，SK海力士可能逐步將較高階的委外後段封測轉移到自家製造，或者委由其他封測廠，整體來看，力成未來在NAND記憶體封測業績恐有不確定性。

力成今天盤中股價持續走弱，最低來到83.6元，下跌2.33%。（中央社）

（2）封測大廠日月光投控可持續受惠天線封裝和電子代工服務需求強勁，法人估今、明兩年業績續創新高可期，今年每股純益超過5元，明年超過6.5元。

展望日月光投控營運表現，美系外資法人預估，今年第4季儘管IC封測及材料業績受季節性因素影響可能季減，不過電子代工服務（EMS）業績成長強勁，可抵消封測業績下滑，第4季可望持穩。

另一外資法人預期，日月光投控第4季封測及材料業績可能季減約5%到7%區間，電子代工服務業績估小幅季增1%到3%區間，整體業績估小幅季增3%到5%區間，有機會站上歷史單季次高。

在天線封裝（AiP）布局，美系外資法人指出，蘋果推出2款支援毫米波（mmWave）頻段的高階5G版iPhone，限於美國市場銷售，儘管AiP模組價格可能略低於市場預期，不過市場採用AiP模組的趨勢可期，未來2年可望帶動相關供應鏈業績表現，其中日月光投控可明顯受惠，預估到2022年，相關業績貢獻比重可到9%到10%。

法人預估，日月光投控今年業績有機會站上新台幣4500億元，年增9%到10%區間，創投控成立以來新高，稅後淨利可超過220億元，年增30%，每股純益可超過5元。

展望明年，法人預估，日月光投控明年業績可超過4900億元，年增8%到10%續創新高，明年稅後淨利可超過285億元，年增28%到30%拚新高，每股純益超過6.5元。

展望系統級封裝（SiP）營運表現，法人預估，今年SiP占投控整體業績比重達16%，明年占比達18%，2022年占比突破2成。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨夜ADR收漲0.80％，今早股價開高走高至456元，收復5日線、增添大盤士氣。

2.聯電(2303)：8吋滿載傳漲價，昨獲外資、自營商攜手轉買超，激勵今早股價漲逾3.5%，彈回5日線上。

3.大成鋼(2027)：中國金屬需求強勁拉升期鎳上漲339美元，今早挾量強彈約6%，一舉收復月線、5日線。

4.第一銅(2009)：期銅漲近1.8%、至2年4個月高點，帶動股價漲逾2%，躍過5日線、月線。

5.智伸科(4551)：併旭申國際效益可望逐步顯現，後市營運看增，外資連日買超，今早衝關180元，突破季線。

6.淘帝-KY(2929)：積極轉型救營運，外資賣超見縮手，今早多頭奮起強彈逾5%，躍過5日線。

7.橘子(6180)：新手遊「月光雕刻師」29日亮相，Q4營運添翼，今早不理外資續賣超，股價漲逾2%、收復5日線。

8.華通(2313)：Q4營運看穩高水準，近來量增價揚，早盤成功突破47元上方反壓，走高逾3%。

9.康控-KY(4943)：TWS市場高速成長，為業績加溫，股價亮燈漲停，突破90關。

10.勤凱(4760)：基本面優勢+買單回籠，早盤急攻至85元之上，創3個多月來高價，但調節賣壓隨之出籠，一度翻黑。

11.南僑(1702)：9月獲利勁揚84%，多方吃補進擊，一舉跳上44元、上漲近4%。

12.興能高(6558)：蘋概+業績題材，股價漲勢火熱，攻上漲停板，創7個月高點。

13.大同(2371)：股臨會登場，決戰經營權，早盤漲逾5%。

14.精元(2387)：傳蘋果11月中旬推平價筆電，鍵盤廠受惠，早盤放量漲逾4%。

15.聰泰(5474)：不畏列警示股，早盤續漲逾4%，挑戰10日線。

16.揚智(3041)：IC設計持續走強，外資連3日買超，早盤爆量衝上27.2元漲停，衝上季線。

17.六福(2705)：旅展虛實搶進，外資昨大單敲進，股價衝漲逾8%，改寫波段新高價。

18.申豐(6582)：乳膠手套、環保題材續發酵，外資再度大買進，晨盤觸及200元大關、登短波高點，漲逾3.5%。

19.矽力-KY(6415)：外資終止連8日賣超，買單擁簇，早盤上揚漲逾3%。

20.亞德客-KY(1590)：外資看好Q3財報，早盤漲逾1%。

21.群創(3481)：液晶平板天線攻5G衛星商機，股價聞訊大漲5%，挑戰10元票面。

22.力鵬(1447)：雙喜臨門！成立伊得公司+入股力寶龍能源，昨獲外資買超2007張，早盤一度衝高4%，寫2年高。

23.大立光(3008)：蘋果新機銷售優於預期，有利業績好轉，外資連3買下激勵早盤走揚3%，股價連5紅。

24.惠特(6706)：攻PCB雷射微細加工，打入知名大廠，今急拉鎖漲停，彈上月線。

25.合勤控(3704)：外資連5日買超7799張，今吸引買盤搶進亮燈漲停，收復月線。

26.易威(1799)：疫苗之亂延燒，因股價低獲買盤追捧，已連拉4根漲停，彈上季線與半年線。

(時報資訊)

（4）美系外資表示，光學鏡頭廠玉晶光高階產品的生產學習曲線較陡峭，初期良率不穩定，恐影響毛利率，將目標價降到780元，但看好長期中高階市占有望攀升，重申買進評等。

玉晶光股價今天上漲5元開出，早盤高點來到560元、漲幅約1.8%，成交量逾2000張。

美系外資發布研究報告表示，玉晶光從8月起增加高階7片式鏡頭出貨，推升營收及平均售價成長，預期今年第3季毛利率將下滑至43.5%，主要受到新品生產初期良率不穩定的影響。

展望第4季，美系外資認為iPhone 12新機較往年延後1到2個月發表，將推升玉晶光營收逐月走揚，估第4季營收將季增5%、年增44%至新台幣55億元；由於7片式鏡頭良率從9月起改善，玉晶光第4季毛利率可望回升至47%。

美系外資進一步指出，智慧型手機規格升級趨勢放緩，可能不利於大立光等產業領導者，但對於新進者例如玉晶光而言，可趁機提升在中高階市場占有率，拉近與領先者的差距，重申玉晶光「買進」投資評等，但目標價從900元調降到780元。（中央社）

（5）自行車代工廠愛地雅（8933）受惠於全球自行車與電動自行車熱銷，目前代工訂單滿手、產能滿載，挹注2020年前三季合併營收達30.08億元，年增近1成，業績表現亮眼！

21日早盤股價數度衝上漲停12.90元、大漲1.15元，成交量破2700張。

愛地雅近年來積極轉型，專攻高單價自行車與歐洲電動自行車代工有成，2020年第二季毛利率提高到10.98％、年增加3.31％，稅後淨賺0.19億元，EPS0.08元，獲利不僅大增1.1倍，且單季順利虧為盈；上半年稅後淨利0.21億元，EPS0.09元。（工商時報 曾麗芳）

（6）今年第3季受惠居家辦公及遠距商機，加上旺季需求，面板業出現大反彈。群創(3481)董事長洪進揚看好明年面板景氣，他認為，訂單能見度不只到明年第1季，2021年一整年面板景氣都沒有問題。

另外，公司將於10月21日至23日參展2020年「OPTO TAIWAN 國際光電大展」，會中將獨家亮相展示視網膜光轉換AM-Micro LED拼接顯示器及一系列miniLED高階顯示技術及解決方案。

受惠消息面激勵，該股今開高走高，再度重返票面之上，迄上午11：40的市價暫報10元，大漲4.71%，表現不錯。

延續第2季需求，IT類包含NB/MNT面板第3季依舊強勁，加上陸系面板廠積極搶攻IT類面板全球市佔率，面板廠將部分產能由TV面板轉向IT面板，也因為第3季TV面板採購量較第2季大幅增加超過3成，在面板廠部分產能轉向IT類面板後，TV面板供需明顯轉佳。供需轉變，也讓群創今年第3季合併營收746億元，季增11.5％，年增17.8％，產品價量齊揚下，營收呈現反彈。

洪進揚認為，目前面板供需持續轉好，除了韓廠關閉產線外，整個需求也起來，從NB、平板延伸到TV面板，看至少好到明年第1季，但這波宅經濟不只是一次性需求，而是永續性，2021年一整年都是看好。（時報資訊 莊丙農）

（7）台積電ADR及聯電ADR均收高，兩檔股價今開盤均隨ADR收漲開高，聯電(2303)挾著8吋晶圓代工漲價利多，股價開高走高，漲幅逾3%表現更為強勁。

台積電ADR周二收在88.26美元，漲0.7美元，漲幅0.8%，換算每股為台幣510.71元。台積電(2330)周二股價收低在451元，外資反手賣超2909張。今台積電開高走高，盤中漲幅約1%至455.5元。

聯電ADR周二收在5.41美元，漲0.13美元，漲幅2.46%，換算每股為台幣31.3元。聯電周二股價收高在31.2元，外資反手買超2190元。今聯電開高走高，盤中漲幅約3.6%至32.35元。

據聯電客戶，一家IC設計業者透露，聯電2020年下半年已針對新追加投片量的訂單漲價10%，2021年第一季還會再調漲8吋晶圓代工價格，其中，已經預訂的產能將調漲5～10％幅度，後續才追加投片量的訂單，以漲價後的價格再調漲1～2成左右。

聯電預計29日(下周四)下午舉行線上法人說明會。公司第3季合併營收448.7億元，較第2季成長1.1%，與去年同期相較成長18.9%，續創季度營收歷史新高。聯電第4季將有望受惠於需求維持高檔，法人看好營收表現有機會再創新高。

聯電下周舉行法人說明會前，一家外資看好聯電第3季毛利率優於預期，上調今年、明年每股盈餘預估值，並將目標價調高到38元。

外資發布研究報告指出，由於產業持續供過於求，聯電今年第3季毛利率有望上看25%，優於市場推測的21%；預期第4季營收將季增4%，優於市場推測的季減1%。

外資指出，聯電28、40奈米等主要製程產能利用率提升，推升毛利，加上中國晶圓代工廠中芯遭美國制裁，聯電有望搶市占有利營運，將聯電2020年、2021年每股盈餘預估值上修14%、8%，至1.74元、2.13元，維持「買進」評等，目標價從30元升到38元。（時報資訊 沈培華）