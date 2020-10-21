台積、聯電掌帥印 台股早盤返12,900

美股翻升，台股加權指數21日開在12,889.88點，漲價效應帶動晶圓代工廠聯電（2303）早盤拉高，成交量激增至逾4萬張，交投熱絡，為早盤盤面的焦點。

另外，台積電同樣開高趨堅，在聯電與台積電執掌盤勢攻堅帥印下，使大盤早盤開高走高，迄上午9：19的加權股價指數暫報12928點，上漲65點，順利收復12900關卡，漲幅0.51%，成交367億元。

早盤表現相對弱勢重量級集團股，包括鴻海、中鋼、國泰金、南亞科、華航、台塑、南亞、台塑化及遠東新等。而站在多方者，仍以電子族群表現馬首是瞻，包括日月光投控、友達、群創及股王大立光等，臉色紅潤，而台泥、亞泥、台化、富邦金與兆豐金等傳產金融權值股，則扮演穩盤角色。

上市、櫃股票早盤表現較佳者，包括信驊、旭隼、矽力-KY、美律、榮創、晶電、光洋科、大同、生華科、聯鈞、為升、撼訊、康全電訊、台半、皇田、璟德、強茂、凱美、隆達、智伸科、亞德客-KY、光頡、博錸及富鼎等。

美股方面，美國眾議院議長裴洛西暗示，民主黨與白宮對財政刺激案的協商有進展，帶動道瓊工業平均指數、標準普爾500指數及那斯達克指數走揚。

道瓊工業平均指數10月20日上漲0.4％（113.37點）、收28,308.79點。那斯達克指數上漲0.33％（37.61點）、收11,516.49點。費城導體指數下跌0.02點、收2,385.82點。

本土大型投顧指出，從量價結構來看，台股大盤技術線型仍然維持多頭架構，但是上攻力道卻顯得薄弱，尤其5日均量和10日均量皆同步下滑，人氣似乎有退潮現象。就均線而言，季線已經回測過兩次，因此，目前不宜再跌破季線，否則中期有做頭疑慮。

另外，居高不下的融資餘額，亦不可太掉以輕心。盤整期間磨練耐心，為免碰到一日行情，操作切忌追高殺低。

11月3日美國總統選舉日近，大盤觀望氣息愈加濃厚，特別是股王大立光和權王台積電法說之後，股價反應都不強，使得還在公告季報的台股，買盤縮手情況明顯，現階段進出儘量就以短打不戀戰為主。

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