10/21盤前掃描》前景俏 中經院上修經濟預測
在內需的持續推動下，台灣經濟正穩步復甦，中華經濟研究院二度上修2020年、2021年台灣經濟成長率估值，看好2021年有望創造3.42%的成長，工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
中經院上修今明年經濟成長
就成長模式觀察，2020年呈現內平外溫情勢，雖然國內需求與國外淨需求都對經濟成長分別提供正向貢獻0.94、0.82個百分點，但內需方面，上半年以投資為主的國內資本形成，成為經濟主要支撐…閱讀全文
綠電吸金 1至9月僑外投資達63.2億美元
僑外商持續來台加碼投資綠電！英商GRP III TAIWAN UK LTD以約新台幣67.8億元受讓取得永鑫能源股份等投資案，讓今年1至9月累計僑外商來台投資金額達63.2億美元…閱讀全文
９月外銷訂單 首破500億美元
第4季進入歐美年終銷售旺季，各國際品牌消費性電子新品陸續上市，加上疫情帶動宅經濟，及5G、高效能運算、 人工智慧等新興科技應用等，可望推升資訊通信及電子產品接單持續成長…閱讀全文
SK海力士砸90億美元 收購英特爾NAND Flash事業
通過本次收購，SK海力士旨在急速成長的NAND Flash領域中提升包括企業級SSD在內的存儲解決方案相關競爭力，進一步躍升為行業領先的全球半導體企業之一…閱讀全文
聯電8吋晶圓代工滿載 瘋漲到明年
對聯電而言，8吋晶圓代工產能已滿載到2021年下半年，在產能供不應求且客戶持續追加投片情況下，2021年第一季調漲價格勢在必行…閱讀全文
美國大選前 外資雙策略進出
為因應市場情緒不穩與觀望氣氛漸濃，資金採「一面停看聽、進出貴神速」的兩手策略，至大選落幕前，國際資金對台股態度很可能日日不同調…閱讀全文
美股︱紓困案露一絲曙光 道指盤中飆逾300點
白宮幕僚長梅道斯透露，為了在周末前取得共識，所有人都在努力，政府已將可接受的方案規模上調至1.88兆美元，但這不只是金額的問題…閱讀全文