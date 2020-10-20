訂單遞延 智崴H2拚回溫

智崴（5263）董事長歐陽志宏20日在法說會中表示，因疫情關係，下游客戶訂單遞延，估計2021年開幕的專案將創歷年新高，全球市占率將再攀上90％的高峰，不過，儘管訂單延後，但智崴今年截至9月底的可入帳金額大約介於18億到20億元之間，成為未來營收最大挹注。

智崴因設備與原物料的採買使用台幣，外銷國際收取美元，使得營業毛利受到台幣升值的衝擊，不過，歐陽志宏強調，智崴營業收入的美元，基本上存在外幣帳戶，公司以充足的現金流支應台幣支出，因此，匯損只是帳上的，一旦台幣貶值，仍可沖回帳上虧損。

歐陽志宏指出，智崴營業毛利率平均維持在45％到50％之間，不過，因台幣升值，今年整體毛利率恐將降至約45％。

他表示，以智崴目前接單的狀況來看，第四季維持第三季水準，若第四季能有新訂單，營運表現則有機會優於第三季。智崴訂單認列方式是以完工比率認列，收款模式為接單時訂金20％到30％、工程進度至50％時，認列50％營收，出貨前總認列約80％，完工後出貨認列10％，裝機再認列10％。

歐陽志宏指出，智崴把產品走向定位為世界級市場，目前產品的全球市占率已達85％，因疫情關係，下游客戶訂單遞延，估計2021年開幕的專案將創歷年新高，全球市占率將再攀上90％的高峰。

他強調，今年因疫情因素，一些客戶雖然延後建置計畫，但訂單並未取消，只是兩年可完成的案子，變成三年完成而已，拉長付款，但沒有停止。

他說，今年下半年開始，許多客戶已提前開始為明、後年的開幕做準備，截至今年9月底，智崴可入帳的金額大約介於18到20億元之間，成為未來最大的營收挹注。

歐陽志宏指出，智崴為了強化自己的優勢，在營運策略上，將採取「小大通吃」的模式，從大型的I-Ride飛行劇院，再擴大到「超級體感設備」V-Ride，目前，已出售給大陸長隆樂園，建置全球最大的體感平台。