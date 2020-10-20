軒郁上櫃首日 股價漲幅24.8％

軒郁國際20日上櫃掛牌，軒郁國際總經理楊尚軒（左起）、軒郁國際董事長胡蕙郁、櫃買中心副總經理林瑛珪及富邦綜合證券董事長韓蔚廷出席上櫃掛牌典禮。圖／顏謙隆
軒郁國際20日上櫃掛牌，軒郁國際總經理楊尚軒（左起）、軒郁國際董事長胡蕙郁、櫃買中心副總經理林瑛珪及富邦綜合證券董事長韓蔚廷出席上櫃掛牌典禮。圖／顏謙隆

軒郁（6703）繼上半年交出EPS 4.1元佳績後，挾著旺季效應來臨，加上跨境電商逐步在東協市場建立品牌口碑，法人預期該公司今年將有大賺一個股本實力，有機會追價麗豐-KY（4137），躋身美容保健族群獲利前二名寶座，20日上櫃首日蜜月行情表現亮麗，漲幅逾24.87％，終場以121元作收。

有機會與麗豐掀起比價行情的軒郁，是以參考價96.9元上櫃，該公司第三季營收3.44億元，季增4.24％、年增47％，前三季營收9.3億元，交出年增36.8％佳績，是美容保養品業少數業績逆勢成長的公司。

軒郁總經理楊尚軒指出，該公司是以面膜起家，也跨足面霜、精華液、洗卸及防曬等品項，面膜營收就占美妝保養品類的六成，透過面膜建立品牌形象，進而帶動消費者對於品牌系列保養品的購買意願。

為了滿足消費者對美妝保養品喜新厭舊及熱愛嘗鮮的心態，因此把面膜定位在高度快銷品，採取多品牌的策略經營，將各品牌市場及目標客群予以區隔，藉此觸及不同族群的消費者。

楊尚軒表示，軒郁目前國內超過7,000家實體通路及五個虛擬通路，海外有12個實體通路及20個虛擬通路，是以先虛（網路）後實（實體）的方式，拓展線上線下全通路。

其中透過iQueen（愛女人購物網）電商平台的會員數據資料及消費者的意見反饋，運用大數據精準分析、洞察消費者真正需求，每年汰舊換新，不斷開發符合市場需求的明星商品，用商品力堆疊品牌聲量，建立品牌口碑。

軒郁旗下共有三大品牌，包括SEXYLOOK極美肌、未來美及露蒂雅，分別搶攻不同目標族群，其中SEXYLOOK與日本同步，搶攻學生、愛嘗鮮的年輕族群；未來美注重快速保養，適合喜愛韓系的上班族；露蒂雅則針對重視品味，具一定經濟水準的女性客群。

軒郁去年開始跨入保健品市場，除針對女性的保健食品外，看準銀髮族對保健食品需求大，其中，血脂市場規模每年上看500億元，預計明年將推出新品。

工商時報 杜蕙蓉

證券產業新聞中心-傳產組