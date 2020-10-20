軒郁上櫃首日 股價漲幅24.8％

軒郁（6703）繼上半年交出EPS 4.1元佳績後，挾著旺季效應來臨，加上跨境電商逐步在東協市場建立品牌口碑，法人預期該公司今年將有大賺一個股本實力，有機會追價麗豐-KY（4137），躋身美容保健族群獲利前二名寶座，20日上櫃首日蜜月行情表現亮麗，漲幅逾24.87％，終場以121元作收。



有機會與麗豐掀起比價行情的軒郁，是以參考價96.9元上櫃，該公司第三季營收3.44億元，季增4.24％、年增47％，前三季營收9.3億元，交出年增36.8％佳績，是美容保養品業少數業績逆勢成長的公司。



軒郁總經理楊尚軒指出，該公司是以面膜起家，也跨足面霜、精華液、洗卸及防曬等品項，面膜營收就占美妝保養品類的六成，透過面膜建立品牌形象，進而帶動消費者對於品牌系列保養品的購買意願。



為了滿足消費者對美妝保養品喜新厭舊及熱愛嘗鮮的心態，因此把面膜定位在高度快銷品，採取多品牌的策略經營，將各品牌市場及目標客群予以區隔，藉此觸及不同族群的消費者。



楊尚軒表示，軒郁目前國內超過7,000家實體通路及五個虛擬通路，海外有12個實體通路及20個虛擬通路，是以先虛（網路）後實（實體）的方式，拓展線上線下全通路。



其中透過iQueen（愛女人購物網）電商平台的會員數據資料及消費者的意見反饋，運用大數據精準分析、洞察消費者真正需求，每年汰舊換新，不斷開發符合市場需求的明星商品，用商品力堆疊品牌聲量，建立品牌口碑。



軒郁旗下共有三大品牌，包括SEXYLOOK極美肌、未來美及露蒂雅，分別搶攻不同目標族群，其中SEXYLOOK與日本同步，搶攻學生、愛嘗鮮的年輕族群；未來美注重快速保養，適合喜愛韓系的上班族；露蒂雅則針對重視品味，具一定經濟水準的女性客群。

軒郁去年開始跨入保健品市場，除針對女性的保健食品外，看準銀髮族對保健食品需求大，其中，血脂市場規模每年上看500億元，預計明年將推出新品。